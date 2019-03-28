Продолжаются работы по подготовке "Газпром-класса" к открытию

На этой неделе состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к открытию специализированного "Газпром-класса" на базе Самарского университета и Самарского международного аэрокосмического лицея (СМАЛ).

Уже выполнен существенный объем работ для запуска проекта.

Основная задача профильных классов — создание особой образовательной среды для наиболее способных и мотивированных школьников. Одно из требований, предъявляемых к таким классам, — современная организация образовательного пространства. Она должна создавать возможности для использования современных средств обучения, и в то же время полностью удовлетворять требования СанПиН к помещениям для занятий со школьниками. Участникам совещания были представлены конкретные варианты дизайн-проектов учебных классов и холлов, которые окончательно будут утверждены к началу апреля.

Подготовка помещений и оснащение "Газпром-класса" должны быть завершены к концу мая, а первый набор учеников начнется в июне.

Обсуждая вопросы организации учебного процесса, участники совещания отметили необходимость наличия профилирующих компонентов в образовательной программе. Так, помимо углубленной фундаментальной подготовки в математических и естественнонаучных областях, которую получают все лицеисты, в корпоративном классе будут изучать ряд специальных предметов. Особый уклон при этом будет сделан на современные дистанционные курсы и открытые уроки с приглашением специалистов ПАО "Газпрома". Это сделает обучение более интерактивным и современным, а также позволит будущим выпускникам лучше ориентироваться в выбранной сфере. А участие представителей ПАО "Газпром" в качестве лекторов позволит, по мнению первого проректора Самарского университета Романа Самсонова, узнать ученикам о ключевых бизнес- и производственных процессах крупнейшей в стране компании, из "первых рук". Также в рамках обучения предусмотрены экскурсии на объекты "Газпром трансгаз Самара", знакомство с современной базой предприятий компании.

"Помимо этого, в рамках образовательной программы необходимо выстроить продуктивное взаимодействие исследовательских лабораторий и студентов, которые смогут получить бесценный опыт практической работы и стать кадровым резервом для дочерних компаний ПАО "Газпром", — подчеркнул первый проректор. — Кроме того, добавил Роман Самсонов, — необходимо активно использовать возможности существующей IT-инфраструктуры Самарского университета для формирования у обучающихся в "Газпром-классах" профессиональных навыков работы с большими данными. Практическая работа с большими данными — это инновационное востребованное направление, и наш университет — один из первых, кто его реализует".

Участники совещания уделили особое внимание перспективным направлениям развития сотрудничества Самарского университета и ООО "Газпром трансгаз Самара" по ряду научно-исследовательских и образовательных направлений. Самарский университет имеет обширный опыт в подготовке квалифицированных специалистов для газовой промышленности — за 39 лет здесь подготовлены более 1300 профессионалов для отрасли.

Завершающим этапом встречи стало знакомство представителей ПАО "Газпром" с работой исследовательских коллективов Самарского университета, которые могут найти применение в транспорте газа.