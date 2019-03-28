Журналисты и блогеры Поволжья представили на конкурс "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее" 270 работ

270 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс "Вместе в цифровое будущее", организатором которого выступил "Ростелеком" в партнерстве с Ericsson. Наибольшее число заявок регионального этапа конкурса — из Татарстана.

От Самарской области на конкурс заявлено 16 работ в номинациях "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ", "Социальные медиа", "5G — платформа новых возможностей", "Биометрия — путь к цифровой идентичности".

Победитель конкурса 2018 года в номинации "Интернет-СМИ" Алексей Лисовицкий на этот раз представил на суд жюри три работы. "Этот конкурс является одновременно драйвером саморазвития и экзаменом с хорошими экзаменаторами. Очень приятно, что главный приз я получил из рук профессионалов, представителей мощных компаний, которые могут оценить хороший продукт. Я участвовал в конкурсе "Ростелекома" несколько раз, а выиграл один. Это не детский утренник, в котором побеждает каждый. Среди участников много сильных журналистов, и каждый хочет попасть на вершину. А способ один — вложить душу в то, что ты делаешь", — поделился секретом успеха Алексей.

Евгения Васина в конкурсе новичок: "Меня привлекла к участию возможность посмотреть работы коллег из разных регионов страны. Их изучение полезно по двум причинам. Во-первых, появляется спортивный интерес, хочется узнать о том, как это происходит у нас. А во-вторых, большое количество уникальных творческих проектов вдохновляет на создание собственных текстов о трендах, инновациях и сервисах. Это очень серьезная мотивация".

Работы журналистов и блогеров принимаются до 31 марта 2019 года. Итоги регионального этапа члены жюри подведут в апреле, а на федеральном уровне — в июне текущего года.

Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson в Стокгольме. Подробности на сайте smi.rt.ru.