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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Обновленный "МегаФон Таргет" стал еще ближе к идеалу

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интерфейс сервиса управления рекламными кампаниями "МегаФон Таргет" улучшен благодаря изучению поведения пользователей сервиса.Эволюция сервиса "МегаФон Таргет" направлена на расширение применения технологий для совершенствования таргетированных рекламных рассылок.

Используя запрос с применением deep learning вы получаете доступ к возможности "МегаФон Таргет" использовать агрегированные обезличенные данные по активностям нужной целевой аудитории через инструментарий больших данных.

Для выбора доступен список из 74 категорий интересов: отдых, развлечения, спорт, авто, бизнес, кафе, услуги, детские товары, авиаперелеты, автомобили, доставка еды, такси, банки, страхование и многие другие. Есть возможность отправить сообщения посетителям конкретных сайтов и выбрать целевую аудитории по уровню дохода, установить таргеты по географической зоне, городу, находящимся в роуминге. Геотаргетинг можно детализировать: по месту жительства, месту работы, территории пребывания.

Опыт первого этапа показал, что "МегаФон Таргет" актуален для компаний и заведений местной розничной торговли. Сервис позволяет эффективно привлечь посетителей: супермаркетов, аптек, магазинов косметики, книг, товаров для дома, ресторанов, баров и кафе. Услуга удобна для салонов красоты, парикмахерских, спортивных клубов, автосервисов, ремонтов обуви и техники. Ведь сообщения получают только абоненты согласные получать, а механизмы сервиса локализуют среди них наиболее высоко мотивированных потенциальных клиентов. Например, информация по недвижимости в первую очередь направляется интересующимся темой в поисковых системах, изучавших официальные сайты застройщиков, контактировавших иными способами. Уточнена настройка времени рассылки.

Изменения коснулись не только IQ-дизайна приложения, но и web-интерфейса. К привычным инструментам добавлена "цель рассылки", а по мере добавления новых критериев отбора получателей (таргетов) в сервисе автоматически осуществляется пересчет стоимости одного сообщения, обновление предпросмотра сообщения теперь происходит на каждом этапе формирования рассылки.

Гид потребителя

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