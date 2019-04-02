16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец сделал операцию, чтобы призваться в армию с братом-близнецом В регион для участия в Параде Победы прибыли расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" На доме ул. Самарской открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Кузнецову В регионе поднято по тревоге более 2 тыс. военнослужащих Военные начали готовиться к параду Победы в Самаре

Армия Общество

В регион для участия в Параде Победы прибыли расчеты ракетных комплексов "Искандер-М"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" Центрального военного округа прибыли в Самарскую область для участия в военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЦВО. Они совершили марш комбинированным способом из места постоянной дислокации в Оренбургской области, протяженностью более 200 километров.

Фото: пресс-служба ЦВО

Всего в Самарскую область на время подготовки и проведения парада были переброшены две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса "Искандер-М".

В День Победы по площади Куйбышева в Самаре проедут более 40 единиц военной техники. Среди них бронированные автомобили "Тигр", "БТР-82А", УАЗы "Пикап", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Гид потребителя

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5