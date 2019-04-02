Самарец сделал операцию, чтобы призваться в армию с братом-близнецом

Житель Самары Антон Новиков сделал операцию, чтобы вместе с братом-близнецом Дмитрием призваться на военную службу, сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны.

"Было небольшое новообразование на задней поверхности шеи, врачи сказали, что при трении с военной формой может возникнуть раздражение, инфекция, но пойти служить хотелось, поэтому было принято решение его удалить", — рассказал новобранец.

Сегодня никаких медицинских противопоказаний для призыва Антона на военную службу нет.

Вопрос о призыве братьев-близнецов Новиковых в первый же день начала весеннего призыва в России был рассмотрен на заседании призывной комиссии Промышленного внутригородского района Самары, где принято единогласное решение о признании их годными к военной службе.

Всего в ходе весеннего призыва 2019 г. к местам несения службы будут направлены 135 тыс. человек, из них 3,2 тыс. — из Самарской области.