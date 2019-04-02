Журналиста уволили с ВГТРК из-за письма инженера РКЦ "Прогресс"

Журналиста Константина Семина, автора программы "Агитация и пропаганда" уволили с ВГТРК из-за письма инженера самарского РКЦ "Прогресс". Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале в понедельник, 1 апреля.

По словам Семина, письмо инженера, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства канала. Он зачитал часть письма, в котором сотрудник РКЦ по имени Алексей делится своими опасениями по поводу будущего отрасли.

Константин Семин рассказал, что уже после увольнения его пригласил на длинный разговор гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который рассказал журналисту о черной пиар-кампании по дискредитации его попыток оздоровить отрасль. Семин же заверил, что ни в каких кампаниях он не участвует, а лишь дает возможность быть услышанными простым гражданам.

Журналист пообещал продолжать работу над YouTube-каналом и заявил, что теперь будет исполнять роль не доброго, а злого дурака.