В Самаре из больницы им. Середавина выписали 48-летнюю женщину, родившую двойняшек

В понедельник, 1 апреля, из Перинатального центра больницы им. В. Д. Середавина выписали 48-летнюю Ирину Слотину, ставшую мамой двойняшек — Сергея и Марины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Малыши появились на свет 22 декабря прошлого года весом около 1 кг и почти три месяца провели в больнице под наблюдением медицинских работников. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.

"Персонал больницы относился к нам как к родным, — рассказала мама двойняшек. — Было искреннее сочувствие и искренняя радость. За нас переживали все — и младший медперсонал старался помочь, поддержать. Я сама уже бабушка, у меня есть старший сын, у него в августе прошлого года родилась дочь".

Как рассказала руководитель Перинатального центра Татьяна Тезикова, в центре принимают пациенток с преждевременными родами — после 22 недель беременности из Самарской области.

"Эти дети нам очень дороги, потому что выхаживанием малышей мы занимались очень долго, — отметила Татьяна Тезикова. — Дети родились на сроке 26 недель беременности. Мальчик родился на килограмм, девочка — на 940 граммов. Конечно, они были еще не готовы самостоятельно дышать, поэтому в течение трех с половиной месяцев они находились в отделении патологии новорожденных. Но там они находились вместе с мамой. Мама очень заботливая, и совместными усилиями мамы и медицинских работников нам удалось сделать так, что дети теперь самостоятельно дышат, принимают и усваивают пищу, поправились в весе. Мальчик теперь весит 2,7 кг, а девочка — 2,4 кг. Мы выписываем их домой со спокойной душой, но будем наблюдать за ними в течение трех лет: как они развиваются, видят, слышат".

Счастливых родителей поздравил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов и вручил памятный подарок.