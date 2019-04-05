На стадионе "Самара Арена" пройдет форум "Добрые новости"

В Самаре 30 апреля пройдет VIII форум "Добрые новости". Этот партийный проект "Единой России" направлен на продвижение общественных проектов и социально полезных инициатив.

Как рассказали 3 апреля на рабочей встрече оргкомитета под председательством заместителя председателя областного правительства Александра Фетисова, в этом году конкурс ждут изменения.

Проект "Добрые новости" стартовал в 2012 году. В его рамках учредили одноименный конкурс социальной рекламы и общественных инициатив — в нем участвуют журналисты федеральных и региональных СМИ, блогеры, а также общественные организации и частные лица, реализующие благотворительные проекты.

Новинкой этого года станет журналистский конкурс "Юнкор" для школьников 6–11 классов.

По словам заместителя руководителя регионального исполкома партии Инны Жичкиной, прием заявок завершился 31 марта. Всего на оба конкурса было прислано 475 работ из всех муниципалитетов региона.

"Тематика самая различная — пропаганда здорового образа жизни, поддержка материнства и детства и т. д. Интересно, что на взрослом конкурсе больше всего заявок подано от печатных СМИ, в то время как дети отдают предпочтения видеосюжетам", — сказала Инна Жичкина. Заседания конкурсной комиссии пройдут 16 и 18 апреля, а подведение итогов и награждение победителей — 30 апреля.

В программе форума — секции с участием федеральных экспертов, интерактивные площадки от всех муниципалитетов области, а также пленарное заседание.

"Возможности стадиона позволяют нам провести массу интересных мероприятий, включая интерактивные игры и спортивные соревнования. Думаю, форум станет настоящим праздником для всех неравнодушных жителей губернии", — подчеркнул Александр Фетисов.

По его словам, в этом году на площадке форума соберутся около 2 тыс. человек.