"Ростелеком" обеспечил защиту данных Средневолжской газовой компании

"Ростелеком" организовал VPN-каналы (Virtual Private Network − виртуальная частная сеть) для Средневолжской газовой компании (СВГК). Все филиалы газоснабжающего предприятия в Самарской области получили безопасный доступ в интернет. Теперь сотрудники СВГК смогут работать в системе электронного документооборота и пользоваться защищенной корпоративной электронной почтой.

Елена Иванова, заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

"Виртуальная сеть — оптимальное решение для предприятий, работающих с государственной тайной или персональными данными клиентов. Она обеспечивает сотрудникам удаленных офисов доступ к единым корпоративным ресурсам и позволяет безопасно работать с информацией. Данные внутри сети надежно защищены. VPN выбрали две трети крупных бизнес-партнеров "Ростелекома": коммерческие предприятия, банковские структуры, государственные органы и специальные службы".

Виктор Жуков, начальник отдела эксплуатации оборудования и вычислительных сетей управления информационных технологий СВГК:

"Современные технологии передачи данных позволяют нам существенно расширить спектр сервисов, доступных в корпоративных сетях. Виртуальная частная сеть способна интегрировать разнородный трафик: голос, данные и видео. Используя преимущества VPN, мы можем проводить видеоконференции, передавать через интернет бухгалтерские документы и совершать звонки".

"Ростелеком" традиционно обеспечивает телекоммуникационными сервисами государственные и коммерческие структуры. Организация VPN возможна на местном, региональном и федеральном уровнях. Независимо от удаленности сетей клиента VPN обеспечивает их полную связанность, безопасность передачи данных и взаимодействие любых бизнес-приложений.