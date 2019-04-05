Репродуктор "Полянское" планирует получить статус племенного завода

На самом юге Самарской области, практически на границе с Оренбуржьем, находится небольшой поселок Полянский. В нем чуть более 50 дворов. И неизвестно, оставался ли бы он сейчас на карте губернии, не будь здесь успешного сельхозпредприятия.

ООО КХ"Полянское" уже несколько лет является племенным репродуктором по разведению высокопродуктивного крупного рогатого скота герефордской породы. Сегодня общее поголовье КРС составляет более 1360 голов. За три месяца текущего года уже получили хороший приплод — 246 телят.

В весе они прибавляют до одного килограмма в день.

Растет не только поголовье племенных животных, но и спрос на них. Так, в прошлом году хозяйство поставило 214 герефордов в хозяйства Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Залогом хороших показателей в скотоводстве являются условия, созданные в "Полянском" для животных. В прошлом году проведен капитальный ремонт всех семи помещений, где содержатся животные. Скотники выполняют все необходимые операции по уходу. И даже больше. Как, например, животновод Шухрат Гасанов, который к каждой корове относится как к своему любимому домашнему животному. Кормит, чистит, раздаивает после отела, чтобы теленок с первых часов получал молозиво. Неудивительно, что у его подопечных сохранность телят составляет 99%.

Так как "Полянское" занимается не только животноводством, но и растениеводством, кормами скот обеспечивают полностью своими. На 300 гектарах выращивают многолетний костер, еще на 300 га — суданскую траву, на 200 га — кукурузу на силос. В прошлом году только кукурузы на силос собрали 2000 тонн, ежегодно заготавливают сенаж. Так что на складах кормов в запасе на полтора года.

Помимо кормовых культур на предприятии выращивают озимую пшеницу, овес, нут, ячмень, кукурузу на зерно и подсолнечник. К весенним полевым работам "Полянское" уже готово. В этом году, как и в предыдущие, новыми агрегатами пополнился парк сельхозтехники. "Мы стремимся к тому, чтобы полностью перейти на отечественную технику, — говорит директор ООО КХ "Полянское" Хвайдулла Рахимкулов. — В декабре мы посетили "День клиента" на Питерском тракторном заводе и убедились в технологичности его производства. Теперь у нас в хозяйстве три новых трактора К-739".

Техника на предприятии хорошая, только переживает руководитель за то, что в скором будущем может получиться так, что на этой технике работать будет некому. Средний возраст работников сегодня — более 40 лет, а молодежи почти нет. "Полянское" готово и жилье предоставить, но оставаться жить в одной из самых дальних деревень губернии желающих практически нет. Само же предприятие старается по мере возможности решать социальные вопросы села, берет на себя очистку снега зимой и укрепление плотин весной. Оказывает поддержку своим пайщикам, ежегодно выделяя каждому мешок муки, 2 тонны соломы, 9 литров подсолнечного масла и тонну зерноотходов для кормления домашней птицы.

Хвайдулла Рахимкулов, директор ООО КХ "Полянское":

— Только если у молодежи будет свое жилье, возможность интересно провести досуг, учить и лечить детей в своем селе, а не в райцентре, она останется работать в сельском хозяйстве. Для этого наших усилий недостаточно, нужны эффективные государственные программы.