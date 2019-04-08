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Общество

Из-за ремонта железнодорожных путей изменится расписание движения поездов

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ремонтными работами на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги 27, 30 мая и с 18 июня по 9 августа изменяется расписание движения ряда поездов, сообщает пресс-служба "Куйбышевской железной дороги".

По измененному графику проследуют поезда:

  • № 65 Тольятти — Москва;
  • № 137 Оренбург — Москва;
  • № 9 Самара — Москва;
  • № 10 Москва — Самара;
  • № 13 Челябинск — Москва;
  • № 21 Ульяновск — Москва;
  • № 41 Саранск — Москва;
  • № 49 Самара — Москва;
  • № 63 Димитровград — Москва;
  • № 66 Москва — Тольятти;
  • № 107 Самара — Санкт-Петербург;
  • № 115 Уфа — Москва;
  • № 119 Саранск — Москва;
  • № 207 Самара — Москва;
  • № 208 Москва — Самара.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров, отправляющихся в поездку в эти даты, быть внимательнее и уточнять время отправления поезда заранее. Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также по телефону "горячей линии" 8 (800) 775-00-00.

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