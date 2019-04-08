Из-за ремонта железнодорожных путей изменится расписание движения поездов

В связи с ремонтными работами на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги 27, 30 мая и с 18 июня по 9 августа изменяется расписание движения ряда поездов, сообщает пресс-служба "Куйбышевской железной дороги".
По измененному графику проследуют поезда:
- № 65 Тольятти — Москва;
- № 137 Оренбург — Москва;
- № 9 Самара — Москва;
- № 10 Москва — Самара;
- № 13 Челябинск — Москва;
- № 21 Ульяновск — Москва;
- № 41 Саранск — Москва;
- № 49 Самара — Москва;
- № 63 Димитровград — Москва;
- № 66 Москва — Тольятти;
- № 107 Самара — Санкт-Петербург;
- № 115 Уфа — Москва;
- № 119 Саранск — Москва;
- № 207 Самара — Москва;
- № 208 Москва — Самара.
Куйбышевская железная дорога просит пассажиров, отправляющихся в поездку в эти даты, быть внимательнее и уточнять время отправления поезда заранее. Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также по телефону "горячей линии" 8 (800) 775-00-00.