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Экономика и бизнес

Владимир Кошелев выступил на форуме "Алюминий в архитектуре и строительстве"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Повестка I Международного форума "Алюминий в архитектуре и строительстве 2019" включала вопросы реализации национальных проектов в сфере строительства и инфраструктуры, мировые тренды использования алюминия и перспективы российского рынка.

Фото: Фото предоставлено автором

В деловой программе форума приняли участие председатель комитета по строительству, член координационного совета "Деловой России" Владимир Кошелев, а также президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, сопредседатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская, заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков, статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, а также директор по развитию потребления алюминия в России и странах СНГ компании Русал Юрий Шивилов.

В ходе пленарной сессии участники дискуссии рассмотрели региональные программы по применению продукции из алюминиевых сплавов в объектах ЖКХ, культуры, здравоохранения, спорта и другие вопросы, представляющие профессиональный интерес.

Владимир Кошелев в своем выступлении обратил внимание аудитории на ситуацию, сложившуюся в строительном комплексе после принятия закона о переходе на проектное финансирование и счета эскроу. "Изменение законодательства поставило всю работу компаний, которые занимаются строительством жилья, в сложную ситуацию. По нашему прогнозу, от 30 до 50% всех застройщиков в июле могут оказаться в "серой" зоне. Сегодня застройщикам запрещено получать деньги с дольщиков. Есть жесткая регуляторика в отношении строителей, но нет никаких законодательных решений в финансовом направлении: послаблений по налогам, по финансированию. Общие тенденции в строительной отрасли приведут к спаду рынка. Далеко не все строительные компании смогут выжить в сложившихся условиях, что, безусловно, отразится на внутреннем рынке алюминия — он сильно упадет. То есть чтобы поддержать спрос на алюминий, нужно оказать максимальную поддержку строителям", — отметил Владимир Кошелев.

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