Елена Ваенга едет в Самару и Сызрань с концертом

Стали известны новые даты концертов Елены Ваенги. 29 апреля артистка выступит в "Сызрань-Арене", а 30 апреля в самарской "МТЛ Арене".

Напомним, что в конце марта концерты певицы не состоялись, по причине ее болезни. Об этом артистка сообщила в своем Инстаграме: "О датах переноса сообщу на неделе… заболела сильно. Петь "нечем". Сызрань, Саратов, Самара, Волгоград, вернусь и все спою. Обещаю".

И вот Елена Ваенга полностью восстановилась после болезни и едет порадовать своим творчеством поклонников из Самары и Сызрани. В преддверии выступления организаторы концерта поделились своим впечатлением о творчестве певицы:

"Сегодня Елена Ваенга в представлении не нуждается. Ее песни откровенны и эмоциональны. На протяжении многих лет Елена остается любимой певицей миллионов людей в России и за ее пределами.

В наше время Елена Ваенга — одна из редчайших артистов, которому действительно веришь, как близкому человеку. И многих слушателей в огромной степени подкупает ее душевность и нежелание бороться за популярность и рейтинги. Вместе со своим уникальным коллективом Елена создает на сцене музыкальный мир, в котором переплетены самые разные стили и жанры: авторская песня, западноевропейские направления (funk, soul, boss nova, folk rock, rock), старинный русский романс, музыка народов мира (украинские, русские, белорусские, испанские и другие народные песни). И многие из них в ее исполнении обретают новую жизнь.

Выходя на сцену, Елена не просто исполняет свои произведения, она приглашает слушателя на свою исповедь. Каждый ее концерт — это монолог со зрителем — идеи вечного и особо значимого сегодня. Она всегда непредсказуема, каждое появление на сцене — это новый спектакль с особенной драматургией и отношением с залом. Это "Театр Елены Ваенги"…

"Придя на мой концерт, первое, что вы подумаете, а на Ваенгу ли вы пришли? Я пишу и исполняю совершенно разную музыку, диаметрально противоположные песни. И всегда говорю: для того, чтобы что-либо обо мне понять, надо просто сходить на мой концерт", — говорит артистка.