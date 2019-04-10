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Литература Культура

В Самаре прошла встреча с главным редактором "Литературной газеты"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной универсальной библиотеке прошла творческая встреча с поэтом и публицистом Максимом Замшевым, два года назад возглавившим "Литературку".

Сегодня "ЛГ" - это общественно-политический еженедельник для широкого круга интеллигенции. Фактически это четыре газеты под одной обложкой, посвященные политике и экономике, обществу, литературе и искусству и, конечно же, человеку.

"Поймите, "Литературная газета" - это не издание, которое делает главный редактор или редакция. Это явление, в формировании которого задействованы писатели, политологи, люди, которые участвуют в ней как авторы и даже критики, - замечает Максим Адольфович. - Это сгусток писательских энергий, который невозможно стереть с литературной карты. И, конечно же, читатели. Важно, чтобы они понимали, что такое настоящая литература. Не все, что издано книгами и стоит сейчас на полке магазинов, можно так назвать. Но, судя по интересу читателей к газете, не все так безнадежно".

Кстати, что касается интереса читателей: по количеству пришедших на пятничную встречу с Замшевым, можно было сделать вывод, что изданием в Самаре интересуются разве что работники библиотеки да пожилые люди, которые еще помнят "ту самую "Литературку" из СССР. Во время встречи Замшев отвечал на их вопросы относительно развития библиотек в малых городах, а заодно высказался по поводу СМИ и книг в Интернете. По его мнению, Всемирная паутина сливает человека с толпой, а негативные комментарии делают людей истеричными. "Человек вот с этой электронной штукой - уже никто, это серая масса, а человек, который, сидя в кафе, открыл "Литературную газету", "Русское эхо" или газету "Культура" - на него обратят внимание. Скажут: "Непростой человек. Надо присмотреться…"

Именно поэтому Замшев не видит смысла вкладываться в продвижение "Литературной газеты" онлайн, ведь главное - ощущать, а не просто видеть сплошной текст. "Если издание умирает, оно умирает и в Интернете тоже - с этим ничего не поделаешь, - считает Максим Адольфович. - Переход бумажного издания в Интернет - это начало смерти".

"А вы знаете, что вашей газеты нигде нет?" - высказал в ответ свое недовольство один из гостей, вызвав одобрительный гул окружающих. После чего встал вопрос о финансировании библиотек и наличии (точнее, отсутствии) толстых журналов, таких, как "Литературная газета", на полках - ведь многие люди просто-напросто не знают о том, что такие журналы и газеты есть. Замшев пообещал обратиться с этой проблемой к первому лицу государства. Кроме того, редактор признался, что в Самаре есть большое количество по-настоящему талантливых людей для писательского дела, но имена называть отказался. "Если люди пишут - пусть пишут, - заметил гость вечера. - Писатель - это не профессия: это предназначение и судьба. Как бы высоко это ни звучало, но это так. Все писатели живут чем-то иным. У меня один знакомый поэт был маляром, сейчас дворником устроился. Хороший поэт, в "Литературке" печатается", - сказал Замшев и напоследок зачитал гостям несколько своих стихотворений из сборника "Остатки нежности".

"Литературная газета" - старейшее отечественное литературное издание, основанное в 1830 году поэтом Антоном Дельвигом при участии Александра Пушкина и Петра Вяземского. Разрешение на издание газеты было получено при условии отказа от публикации политических статей. Позже "Литературка" на некоторое время прекращала свое существование, а в XX веке при поддержке Максима Горького "возродилась". С 1 января 1967 года газета приобрела новый облик и стала выходить один раз в неделю на 16 страницах, став первой в стране "толстой" газетой. На ее страницах публиковались самые популярные отечественные и зарубежные писатели.

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