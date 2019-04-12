В новом отделении офтальмохирургии самарской клиники прошли первые операции

На прошлой неделе в одной из самарских клиник были проведены первые 10 операций по коррекции зрения в новом отделении офтальмохирургии: 4 по технологии поверхностной шлифовки и 6 — FemtoLasik.

Первая в Самарской области операция лазерной коррекции зрения по технологии FemtoLasik была проведена еще в феврале 2009. Делал ее Евгений Спиридонов, который сегодня возглавляет отделение офтальмохирургии ЛДК "Медгард". За это время в офтальмохирургии произошли немалые изменения.

"10 лет — это большой срок для медицинских технологий, — рассказывает Евгений Спиридонов. — Техника идет вперед, и мы не отстаем. Наше отделение оснащено самыми современными моделями оборудования, которое позволяет с прецизионной точностью выполнять все виды манипуляций и прогнозировать результат. Вот и прошедшие операции прошли в штатном режиме".

Инвестиции в оборудование для всесторонней диагностики и проведения операций по коррекции зрения, а также для лечения катаракты, глаукомы и других болезней составили более 100 млн рублей. Так в клинике решали насущный для города вопрос полноценной и всесторонней углубленной диагностики и лечения глаз в одном месте.

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