В Новокуйбышевске нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В воскресенье, 14 апреля, следователи отдела СК РФ по городу Новокуйбышевску начали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире на ул. Дзержинского тела мужчины-инвалида с огнестрельным ранением в голову, сообщил корреспонденту Волга Ньюс руководитель отдела Павел Докучаев.

Как пояснил Павел Докучаев, тут же в квартире было обнаружено оформленное на имя погибшего ружье марки ИЖ. "В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной случившегося является суицид", — сообщил Павел Докучаев.