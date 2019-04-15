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В Новокуйбышевске нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 апреля, следователи отдела СК РФ по городу Новокуйбышевску начали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире на ул. Дзержинского тела мужчины-инвалида с огнестрельным ранением в голову, сообщил корреспонденту Волга Ньюс руководитель отдела Павел Докучаев.

Как пояснил Павел Докучаев, тут же в квартире было обнаружено оформленное на имя погибшего ружье марки ИЖ.

"В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной случившегося является суицид", — сообщил Павел Докучаев.

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