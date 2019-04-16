В 2020 г. в Красноглинском районе Самары откроется школа на 1,2 тыс. мест

В микрорайоне "Новая Самара" к 2020 г. откроется школа на 1,2 тыс. мест. Об этом стало известно во вторник, 16 апреля, в ходе выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной в Красноглинском районе.

По словам мэра, с застройщиком уже достигнута соответствующая договоренность и предложила жителям осмотреть участок под будущую постройку. На территории, отведенной под школу, сейчас установлено ограждение, идет подготовка к земляным работам.

"Мы планируем начать строительные работы во втором квартале 2019 года. Школа будет построена по типовому проекту в соответствии со всеми современными требованиями. Рассчитываем, что работы на объекте будут завершены в 2020 г.", — пояснила представитель компании-застройщика Любовь Аристова.

Обсуждая вопрос, связанный с открытием в микрорайоне детской и взрослой поликлиник, представители компании-застройщика рассказали, что совместно с министерством здравоохранения Самарской области ведутся работы по поиску источников финансирования для проведения строительных работ. В качестве временного решения было предложено оборудовать офисы врачей общей практики на первых этажах жилых домов.

"Для того, чтобы обеспечить жителям доступность медицинских услуг, необходимо в кратчайшие сроки провести работу по подбору помещений, приспособленных под эти цели. Для ускорения процесса городская администрация уже подключилась к решению этого вопроса", — отметила Елена Лапушкина.

Также в ходе встречи жители спросили главу города о строительстве дороги в границах Московского и Красноглинского шоссе. Мэр пояснила, что ширина дороги составит семь метров, это две полосы — по одной в каждом направлении. Кроме того, при разработке схемы движения общественного транспорта на данном участке специалисты создадут систему дорожных знаков, регулирующих скоростной режим автомобильного потока, а также заложат в проект оборудованные пешеходные переходы.

В ходе объезда Красноглиского района глава Самары посетила и пос. Красная глинка. Осмотрев внутриквартальные территории, Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Вячеславу Коновалову усилить контроль за содержанием дворовых и незакрепленных территорий.

Кроме того, Елена Лапушкина осмотрела место коммунальной аварии в пос. Мехзавод. Напомним, порыв канализационной трубы диаметром 600 мм произошел две недели назад. При этом отключения системы жизнеобеспечения в многоквартирных домах в результате аварии не последовало.

Представители ресурсной организации "Самарские коммунальные системы", в чьем обслуживании находится трубопровод, доложили, что ремонтные работы будут завершены до 20 апреля. Затем коммунальные службы приступят к работам по благоустройству территории. Елена Лапушкина поручила главе администрации Красноглинского района Вячеславу Коновалову держать ситуацию на контроле до полного устранения последствий аварии.