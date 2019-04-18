Более 2 тыс. самарских мотострелков проверили на стрессоустойчивость

В мотострелковой бригаде Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, более 2 тыс. военнослужащих проверили на стрессоустойчивость в рамках итоговой проверки за зимний период обучения, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе проверки личный состав прошел психологическую полосу препятствий, на которой они преодолели горящую стену, минно-взрывное заграждение, выполнили нормативы по РХБ защите, вводные задачи по медицинской подготовке и переноске раненного военнослужащего в составе боевой группы. При этом для сужения зоны комфорта при прохождении полосы препятствий были использованы средства имитации.

По итогам проверки командиры совместно с психологами дадут рекомендации военнослужащим по действиям в стрессовых ситуациях на поле боя.