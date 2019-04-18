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Более 2 тыс. самарских мотострелков проверили на стрессоустойчивость

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мотострелковой бригаде Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, более 2 тыс. военнослужащих проверили на стрессоустойчивость в рамках итоговой проверки за зимний период обучения, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

В ходе проверки личный состав прошел психологическую полосу препятствий, на которой они преодолели горящую стену, минно-взрывное заграждение, выполнили нормативы по РХБ защите, вводные задачи по медицинской подготовке и переноске раненного военнослужащего в составе боевой группы. При этом для сужения зоны комфорта при прохождении полосы препятствий были использованы средства имитации.

По итогам проверки командиры совместно с психологами дадут рекомендации военнослужащим по действиям в стрессовых ситуациях на поле боя.

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