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Здравоохранение Общество

Лечение хронического панкреатита начинается с уточнения диагноза

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета с 2013 года реализуются самые современные методы хирургического лечения осложнений хронического панкреатита.

Фото: предоставлено СамГМУ

Одно из наиболее частых заболеваний органов брюшной полости - хронический панкреатит (ХП) - длительно текущее, рецидивирующее воспалительное заболевание поджелудочной железы. Его возникновению способствуют различные этиологические факторы - конкременты в желчном пузыре и желчных (панкреатических) протоках, перенесенный ранее панкреонекроз, алкогольные нагрузки и курение.

Основной жалобой при ХП является боль в верхнем отделе живота. Другими проявлениями заболевания являются стеаторея и метеоризм, а также потеря массы тела. К слову сказать, именно последнее - визуальный маркер заболевания. Зачастую диагноз ХП ошибочно ставится людям с ожирением. Одним из частых осложнений ХП является формирование псевдокист в поджелудочной железе. Другим осложнением является механическая желтуха.

Наличие у пациента ХП можно заподозрить на основании условно-специфичных приступов абдоминальной боли, клинических признаков недостаточности внешнесекреторной функции железы на фоне приема алкоголя и курения.

Оказание хирургической помощи при осложнениях ХП предусматривает проведение операций на органе.

Для определения тактики лечения пациентов с ХП необходимо комплексное лабораторное и инструментальное обследование, которое должно выполняться на современной аппаратуре, а интерпретация полученных данных осуществляться профессионалами высокого класса. Врачи Клиник имеют богатый опыт ведения пациентов с такой патологией. В послеоперационном периоде проводится реабилитация пациентов, в том числе в отделении гастроэнтерологии Клиник СамГМУ.

Игорь Колесник, врач-хирург высшей квалификационной категории клиники пропедевтической хирургии Клиник СамГМУ:

 - Консервативное лечение пациентов с хроническим панкреатитом направлено на купирование симптомов и предотвращение развития осложнений заболевания. Хирургическое лечение показано при наличии осложнений. Операции, проводимые при осложнениях хронического панкреатита, являются наиболее сложными в абдоминальной хирургии.

По вопросам лечения и консультирования обращайтесь

по телефону (в рабочие дни с 9:00 до 15:00):

+7 (927) 650-93-37, Игорь Владимирович Колесник

Клиники СамГМУ Лицензия ФС-63-01-001573 от 29 октября 2018 года.

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