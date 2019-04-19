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На горнолыжных склонах "Красной Глинки" за прошедший сезон побывали гости из 57 регионов страны

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 проанализировала активность абонентов на 36 горнолыжных курортах с помощью технологий big data. Компания составила рейтинг курортов по объему потребления трафика и числу посетивших их клиентов Tele2, определила средний возраст гостей и самый популярный месяц горнолыжного сезона. В число исследованных курортов также вошел самарский спортивный комплекс — "Красная Глинка".

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019 года на основе технологий "больших данных". В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб — против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017–2018 гг.

Абоненты Tele2, посетившие самарский горнолыжный комплекс "Красная Глинка", за прошедший сезон проговорили в общей сложности более двух миллионов минут. Это почти в 4 раза больше, чем продолжительность звонков, совершенных абонентами оператора в течение прошлого сезона в 2017–2018 гг. Аналогично выросло общее число звонков, зафиксированных на этих курортах в сети Tele2 в данный период. При этом кратными темпами растет и интернет-активность отдыхающих спортсменов. Так, за прошедший сезон объем скачанного в сети оператора data-трафика превысил 140 Тб, что соответствует онлайн-просмотру 70 000 фильмов в стандартном качестве.

Аналитика показала, что общее число абонентов оператора, посетивших "Красную Глинку" зимой 2018–2019 гг., удвоилось год к году. На склонах Самарской области в этом сезоне побывали гости из 57 регионов страны. Среди тех, кто приехал впервые, — абоненты Tele2 из Барнаула, Вологодской и Сахалинской областей. Наибольшей популярностью горнолыжный курорт пользовался у гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Ульяновской области. А самые длительные каникулы на спусках самарского спортивного комплекса провели абоненты Tele2 из Мордовии, а также Новосибирской, Томской и Пермской областей. В среднем туристы из этих регионов оставались в гостях у самарцев до четырех дней. Большой популярностью спортивный комплекс пользовался и у местных абонентов оператора — пользователи Самарской области проводили на спусках в среднем от 5 до 7 дней.

Средний возраст клиента Tele2, который отдыхал на "Красной Глинке" в этом сезоне, — 40 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь. Доли мужчин и женщин, путешествовавших на самарские горнолыжные спуски, распределяются 60% и 40% соответственно.

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