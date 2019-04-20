В Самаре прошла гражданско-патриотическая акция "День призывника"

В субботу, 20 апреля, в Самаре в сквере "Родина" состоялась гражданско-патриотическая акция "День призывника". Сотрудники военкоматов рассказали жителям об особенностях службы по призыву. Будущие защитники Отечества и представители старшего поколения осмотрели выставку боевой техники и вооружений, а также поучаствовали в различных конкурсах

По данным военкоматов, более 3 тыс. жителей области отправятся служить Отечеству в ближайшие месяцы. "Молодежь должна помнить, какой ценой отстояли деды и прадеды мир на земле. Защита Родины — это священный долг каждого гражданина страны, — рассказали будущим солдатам ветераны Вооруженных сил. — На Руси издревле было принято провожать молодежь в армию торжественно — с песнями, с плясками. В сельской местности это событие отмечали всей деревней. Поэтому для ребят организовали большой праздник".

Они призвали новобранцев быть сильными духом и телом, не бояться новых условий жизни, не сторониться армейского коллектива, дорожить войсковым товариществом, овладевать современным оружием и боевой техникой. "Трудностей будет немало, но они при положительном настрое на службу и серьезном отношении к ней вполне преодолимы", — сказал генерал Сергей Землянский.

Регулярно пополняется самарскими новобранцами президентский полк. Пятнадцать наших земляков прибудут туда в этот призыв. Один из них, Павел Белов, пришел на праздник в сквер "Родина". "Буду нести почетную службу в Москве. Это престижно, почетно, а главное — интересно. Много времени уделял физической подготовке. Это пригодится мне как в армии, так и в дальнейшей жизни, — рассказал призывник. — В ближайшие дни закончу машиностроительный колледж и отправлюсь в часть. Уверен, что тот год, когда я буду носить военную форму, не пройдет для меня даром. Не исключено, что заключу контракт".

По словам работников военкоматов, традиционно популярны у молодежи воздушно-десантные войска. Однако ими предпочтения губернских призывников не ограничиваются. Просятся и в подводники, и в воздушно-космические силы, и в морскую пехоту. Десантники, морпехи и росгвардейцы развернули экспозиции, рассказывающие о службе в этих силовых структурах.

Например, дети и взрослые смогли увидеть, как собирают парашют. А росгвардейцы предложили призывникам и их младшим товарищам провести эстафету в бронежилетах и касках, показали спецтехнику и обмундирование, необходимое для задержания лиц, проникших на охраняемый объекты.

Курсанты из военно-спортивного клуба "Элита" продемонстрировали пришедшим на праздник современное оружие и устроили небольшие соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова. Причем участвовали в нем не только будущие защитники Отечества, но и те, кто служил в Вооруженных силах много лет назад.

"Раньше удавалось собрать АКМ за 29 секунд, а теперь ушла минута с лишним. Растерял навыки. Но если надо будет, наверстаю", — рассказал Виталий Кожухов, проходивший службу в армии тридцать лет назад. Ему очень понравилось на празднике, где он смог вспомнить армейские будни в Западной группе войск. "Напишу в социальных о том, что вновь держал оружие", — пояснил Виталий.

Вместе с трехлетним внуком Никитой пришла в парк пенсионерка Лидия Трофимова. "Я всегда, если есть возможность, стараюсь посещать подобные мероприятияе. Хочется сказать слова напутствия будущим защитникам Отечества, — пояснила она. — Сегодня в парке есть очень интересные экспозиции. Например, внуку показала то оружие, которым наши деды и прадеды громили немецко- фашистских захватчиков".

Военный комиссар Промышленного района Самары, майор Елена Черникова отметила, что в области хорошо налажено взаимодействие военных и власти — при ее поддержке организуются многие мероприятия.

"Каждый раз мы стараемся, чтобы патриотические акции для допризывной молодежи и новобранцев не были похожи друг на друга. Чтобы было интересно представителям разных поколений, и они могли сплотиться, — пояснила она. — Активно развивается в Самаре движение "Юнармия". Слушая, как юные мальчишки и девчонки с неподдельной искренностью рассказывают о подвигах героев Великой Отечественной войны, захватывает дух".

Для ветеранов и призывников выступили студенты Самарского юридического института федеральной службы исполнения наказаний России, яркий номер представили девушки-барабанщицы, юноши показали строевые приемы с оружием и технику рукопашного боя. Свои номера показали творческие коллективы Дома дружбы народов Самарской области.

Кроме того, в парке был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, в который обратились многие молодые люди.