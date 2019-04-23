Работа молодого ученого из Самарского политеха получила грант по программе "Умник"

Фонд содействия инновациям утвердил списки проектов, представленных для финансирования по программе "Умник". В списке 729 победителей оказалось и имя магистранта факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Екатерины Короповой.

Екатерина подала заявку на участие в конкурсе в ноябре. Проект, реализуемый под научным руководством доцента кафедры кафедры "Технология машиностроения, станки и инструменты" Ильдара Ибатуллина, называется "Разработка точных приборов с использованием аддитивных технологий". Размер гранта составляет 500 тыс. рублей.

"Сегодня уже полностью готова механическая часть прототипа профилографа-профилометра — прибора, который позволит измерять шероховатости на деталях любой поверхности, — рассказывает Екатерина. — Проект рассчитан на два года, в течение первого нам предстоит завершить всю электронику и промышленный дизайн, чтобы выйти на коммерческую версию продукта"