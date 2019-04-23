16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работа молодого ученого из Самарского политеха получила грант по программе "Умник" Стадион "Заря" передали СамГТУ Жители региона старше 50 лет примут участие в конкурсе "Спасибо Интернету-2019" Ректор аграрного университета незаконно установил себе выплаты на представительские расходы В 2020 г. в Красноглинском районе Самары откроется школа на 1,2 тыс. мест

Образование Общество

Работа молодого ученого из Самарского политеха получила грант по программе "Умник"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати

Фонд содействия инновациям утвердил списки проектов, представленных для финансирования по программе "Умник". В списке 729 победителей оказалось и имя магистранта факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Екатерины Короповой.

Екатерина подала заявку на участие в конкурсе в ноябре. Проект, реализуемый под научным руководством доцента кафедры кафедры "Технология машиностроения, станки и инструменты" Ильдара Ибатуллина, называется "Разработка точных приборов с использованием аддитивных технологий". Размер гранта составляет 500 тыс. рублей.

"Сегодня уже полностью готова механическая часть прототипа профилографа-профилометра — прибора, который позволит измерять шероховатости на деталях любой поверхности, — рассказывает Екатерина. — Проект рассчитан на два года, в течение первого нам предстоит завершить всю электронику и промышленный дизайн, чтобы выйти на коммерческую версию продукта"

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5