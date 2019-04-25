Зампредом Счетной палаты может стать Рузалия Насырова

Новый председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва рекомендовала Рузалию Насырову на должность своего заместителя, пишет "Самарское обозрение". Кандидатура внесена в губернскую думу, которая уже в эту пятницу, 26 апреля, может утвердить нового зампреда в должности.

Пока зампредом палаты является Константин Машков, который занял свой пост 6 мая 2014 года. До того с 2012 г. он работал в департаменте по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, а прежде восемь лет отдал службе в органах прокуратуры.

Рузалия Насырова родилась в 1976 г., сначала получила экономическое образование в СГСХА, а в 2014 г. стала магистром менеджмента, отучившись в СамГТУ по специальности "управление городским (муниципальным) хозяйством". Сейчас она является заместителем главы Кировского района Самары, курируя бюджетно-финансовый блок. Прежде, до конца 2015 г., Рузалия Насырова возглавляла управление экономического развития, анализа и финансов в статусе заместителя главы департамента благоустройства и экологии.