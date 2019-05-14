16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство Фрунзенского моста уйдет около 5 тыс. кубометров бетона АвтоВАЗ отзывает свыше 32 тыс. Lada Largus из-за тормозов Самарцы одобрили застройку квартала за "Вива Лэндом" Капремонтом участка от ул. Ветлянской до Кировского моста займется "Самаратрансстрой" Самарский завод "Теплант" может быть продан челябинской "Стройсистеме"

Экономика и бизнес

Аэропорт Курумоч пожаловался в УФАС на неправильный расчет нормативов накопления ТКО

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 499
Версия для печати

Департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области выдано предупреждение об отмене акта, содержащего утвержденные нормативы накопления ТКО для аэропорта Курумоч, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает региональное УФАС.

Ранее в антимонопольную службу поступило заявление АО "Международный аэропорт "Курумоч", согласно которому, нормативы накопления ТКО утверждены для аэропорта, исходя из всей его территории, а для организаций, осуществляющих отправку пассажиров автобусным или железнодорожным сообщением, исходя только из площади зданий, предназначенных для отправки пассажиров (автовокзал, железнодорожный автовокзал). В связи с этим руководство воздушной гавани сочло, что данное обстоятельство ставит заявителя в неравное положение по сравнению с предприятиями других видов транспорта.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области было установлено, что согласно п. 3.4 приложения к приказу (приказ №804 от 19.12.2016) был утвержден единый норматив накопления ТКО в размере 0,58 куб.м на 1 кв.м общей площади объектов общественного пользования: железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов и речных портов. Следовательно, расчетной единицей измерения, в отношении которой устанавливается норматив, является 1 кв. м общей площади.

Минэнерго в качестве обоснования направило антимонопольщикам экспертное заключение комиссии департамента регулирования тарифов по определению нормативов накопления ТКО от 12 декабря 2016 г., но в УФАС пришли к заключению, что оно не свидетельствует о проведении замеров накопления ТКО уполномоченным лицом на территории железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропорта и речного порта и не подтверждает экономическую обоснованность п. 3.4 приказа №804 от 19 декабря 2016 года.

В итоге департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области было выдано предупреждение, в соответствии с которым необходимо внести изменения п. 3.4 приложения к приказу № 04 от 19 декабря 2016 г., которое содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ТЭК&Химия №10

АПК&Пищепром №16

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2