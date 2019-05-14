Аэропорт Курумоч пожаловался в УФАС на неправильный расчет нормативов накопления ТКО

Департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области выдано предупреждение об отмене акта, содержащего утвержденные нормативы накопления ТКО для аэропорта Курумоч, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает региональное УФАС.
Ранее в антимонопольную службу поступило заявление АО "Международный аэропорт "Курумоч", согласно которому, нормативы накопления ТКО утверждены для аэропорта, исходя из всей его территории, а для организаций, осуществляющих отправку пассажиров автобусным или железнодорожным сообщением, исходя только из площади зданий, предназначенных для отправки пассажиров (автовокзал, железнодорожный автовокзал). В связи с этим руководство воздушной гавани сочло, что данное обстоятельство ставит заявителя в неравное положение по сравнению с предприятиями других видов транспорта.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области было установлено, что согласно п. 3.4 приложения к приказу (приказ №804 от 19.12.2016) был утвержден единый норматив накопления ТКО в размере 0,58 куб.м на 1 кв.м общей площади объектов общественного пользования: железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов и речных портов. Следовательно, расчетной единицей измерения, в отношении которой устанавливается норматив, является 1 кв. м общей площади.
Минэнерго в качестве обоснования направило антимонопольщикам экспертное заключение комиссии департамента регулирования тарифов по определению нормативов накопления ТКО от 12 декабря 2016 г., но в УФАС пришли к заключению, что оно не свидетельствует о проведении замеров накопления ТКО уполномоченным лицом на территории железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропорта и речного порта и не подтверждает экономическую обоснованность п. 3.4 приказа №804 от 19 декабря 2016 года.
В итоге департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области было выдано предупреждение, в соответствии с которым необходимо внести изменения п. 3.4 приложения к приказу № 04 от 19 декабря 2016 г., которое содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.
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