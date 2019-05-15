Банк "Приоритет" лишился права требовать возврата 124 млн руб. с Виктора Развеева

Банк "Приоритет", лишившийся в 2014 г. лицензии ЦБ РФ и находящийся в процедуре банкротства, потерял право требовать со своего акционера Виктора Развеева 124 млн руб., пишет "КоммерсантЪ". Эту сумму предприниматель задолжал бывшему подконтрольному банку по договору поручительства по кредиту Владимира Васякина. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Васякин был совладельцем СРОО "Федерация баскетбола" (недействующая), руководителем ООО "Метахимснаб" и ряда недействующих компаний. Арбитражный суд по требованию управляющего банкротством Виктора Развеева признал договор поручительства недействительным, назвав эту сделку "совершенной со злоупотреблением правом". В связи с этим заявление финансовой организации о включении в реестр требований кредиторов рассмотрят повторно 27 мая.

Бывший банкир подал иск о собственном банкротстве в 2016 году. Весной 2017 г. суд признал Виктора Развеева несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет более 313 млн рублей. Как сказано в материалах дела, сумма превышает стоимость имущества, включенного в конкурсную массу (180 млн рублей).

Банк претендовал на роль основного кредитора в деле о банкротстве своего совладельца. Однако в реестр кредиторов включили Алексея Сивачева с суммой требования около 141 млн рублей. По данным "СПАРК-Интерфакс", человек с таким именем был совладельцем ООО "Арма" (недействующее). Другой информации о бизнесмене в открытых источниках нет. Как сказано в материалах дела в электронной картотеке суда, задолженность Развеева перед Алексеем Сивачевым возникла по расписке. "Приоритет" пытался оспорить сделку. Сейчас производство по делу приостановлено.