Объявлен победитель конкурса "Всё будет ОТП!" для ИИ-креаторов Neuro Masters 2025

ОТП Банк подвел итоги творческого конкурса "Всё будет ОТП!", организованного в рамках первого в России международного фестиваля ИИ-фильмов Neuro Masters 2025.
Конкурс был открыт для участников из России и предложил ИИ-креаторам создать рекламный ИИ-видеоролик-манифест, отражающий новое позиционирование ОТП Банка "Все будет ОТП!". Работы оценивались по креативности, оригинальности и соответствию бренду.
Победительницей конкурса стала Галина Липатова, которая получила приз в размере 100 000 рублей. Награждение прошло в торжественной обстановке в кинотеатре "Октябрь", где директор по маркетингу и коммуникациям ОТП Банка Евгения Чурбанова вручила Галине заслуженную награду.
"Мы гордимся тем, что поддерживаем талантливых ИИ-креаторов и помогаем им реализовывать свои идеи. Конкурс "Всё будет ОТП!" стал отличной возможностью для проявления креативности и внедрения инновационных решений в рекламу", — отметила Евгения Чурбанова.
ОТП Банк продолжает активно поддерживать проекты, направленные на развитие искусственного интеллекта и креативных индустрий, и надеется на дальнейшее сотрудничество с талантливыми специалистами в этих областях.
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