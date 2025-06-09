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ОТП Банк — дважды лауреат премии Silver Mercury Awards XXVI

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк получил 2 награды премии Silver Mercury Awards XXVI: серебро в номинации "Лучший рекламный аудиоконтент" за проект "Музыка денег" и бронзу в номинации "Лучшее использование внутрикорпоративного PR" за проект "Экосистема сообществ". Церемония награждения прошла 5 июня 2025 года в московском клубе "Атмосфера".

Проект "Музыка денег" был реализован к 30-летию работы ОТП Банка в России и подарил возможность каждому желающему создать собственную мелодию из звуков, которые окружают мир финансов. На одном сайте было собрано по 7 треков для 7 эпох, в которых использовались реальные звуки, характерные для финансов того времени: звонких монет, шум работы банкомата, пуш-уведомлений, шелест купюр, нажатия на кнопки терминала и даже чистой прибыли. Проект собрал 12 000 пользовательских треков, 98 000 прослушиваний, 2 млн охвата.

Проект "Экосистема сообществ" — это система из уже 30 сообществ, которые объединяют сотрудников ОТП Банка по профессиональным и личным интересам. Участие в жизни комьюнити помогает и молодежи, и новичкам видеть в лице коллег не только соратников, но и единомышленников, обсуждать различные темы, вместе ходить в театры или заниматься спортом. Это позволяет и работать в приятной компании. Процесс экосистемы сообществ оцифрован, имеет централизованную поддержку и выстроен таким образом, чтобы сотрудник на каждом этапе чувствовал поддержку, заботу и развитие со стороны компании через эти сообщества. Благодаря этому проекту текучесть кадров в банке за год снизилась на 10 п. п., уровень их удовлетворенности вырос на 9 п. п., до 83%. А активными участниками сообществ являются больше трети сотрудников ОТП Банка.

Номинация "Лучший рекламный аудиоконтент" — номинация, в которой оцениваются рекламные аудио-проекты, транслируемые на радиостанциях и online платформах, за мастерство, качество, первоклассность и сложность исполнения на этапе реализации при использовании/создании аудио-контента, sound дизайна, аудио рекламы, подкастов, джинглов, плейлистов и т. д.

Номинация "Лучшее использование внутрикорпоративного PR" — номинация, в которой оцениваются PR кампании, направленные на формирование благоприятного психологического климата внутри организации, поддержку корпоративного духа, повышение сплоченности и доверия внутри коллектива, командообразование, привлечение, мотивацию и удержание сотрудников, вовлечение их в корпоративную жизнь, создание, поддержание и развитие корпоративной культуры, формирование и продвижение корпоративных ценностей, построение и поддержку имиджа бренда внутри компании и проч. Номинация также открыта для проектов в области well-being и развития work&life balance персонала (проекты по поддержанию ЗОЖ, обустройству рабочих мест, коучингу и т. д.).

Silver Mercury Awards XXVI — главная премия в сфере креативных коммуникаций. Состоит из: 12 блоков, 169 номинаций, 1707 заявок, прошедших через двойной фильтр судейства 1000 экспертами жюри.

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