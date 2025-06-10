Карты с артом: появились молодёжные СберКарты в новом дизайне

Согласно исследованиям Сбера, каждому третьему из молодых клиентов банка важно, как выглядит его банковская карта. Она становится не только финансовым инструментом, но и элементом стиля, который помогает выделяться и проявлять свою индивидуальность. И молодёжная СберКарта в новом дизайне как раз такая.

Линейка молодёжных дизайнов карт теперь пополнилась яркими и оригинальными работами пяти известных современных художников, где каждый дизайн — это история, которую можно рассказать миру:

— милый и дружелюбный Зая в стиле граффити от московского художника Жени Желвакова, автора мурала на дизайн-заводе "Флакон", созданного совместно с нейросетью Kandinskiy;

— сюжет о двух друзьях, почти мифологических персонажах, в поисках приключений от Кирилла Бурыгина, художника родом из Сибири, живописный стиль которого вдохновлен элементами массовой и народной культуры;

— яркий летний дизайн, отсылающий к образу сильной личности, от Миши Most, номинанта на премию Кандинского, участника выставок в США, Великобритании, Италии, Франции и др.;

— тёплый летний вечер в компании забавных персонажей от Вовы Nootk, художника, который с 2005 года регулярно участвует в различных выставках по всему миру;

— лаконично-ироничные образы от Антона Gudim, автора популярных мемов в Интернете ("Да, Но").

Новая коллекция — результат коллаборации Сбера и креативной экосистемы САБСТАНЦИЯ, которая организовала конкурс среди 11 талантливых уличных художников и иллюстраторов. Из 40 эскизов экспертное жюри выбрало 5 самых ярких работ, которые уже доступны для заказа клиентам от 14 лет до 21 года.

А ещё с молодёжной СберКартой выгодно оплачивать покупки и получать всё лето повышенный кешбэк бонусами Спасибо до 50% на концерты и фестивали, развлечения, путешествия и покупки.