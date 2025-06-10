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Ростех запустил Финансовый портал для сотрудников

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех запустил Финансовый портал для сотрудников предприятий Корпорации. Единая цифровая платформа позволяет эффективно взаимодействовать с финансовыми организациями Ростеха, а также знакомит пользователей с банковскими, страховыми и пенсионными продуктами.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В частности, на платформе представлен полный спектр розничных продуктов банка НОВИКОМ, входящего в состав холдинга "РТ-Финанс". Это линейки вкладов с различными сценариями накоплений, а также кредитные и карточные продукты. Поддержка сотрудников Ростеха — ключевая миссия банка, поэтому финансовые продукты адаптированы под их потребности и предлагаются на льготных условиях.

На Финансовом портале также представлена информация о корпоративных пенсионных программах для сотрудников предприятий Ростеха.

Финансовый портал fp.rtfinance.ru — это информационный онлайн-ресурс, предоставляющий сотрудникам предприятий Ростеха доступ к сведениям о финансовых продуктах организаций холдинга "РТ-Финанс". Платформа содержит калькуляторы с удобными настройками. С их помощью можно выбрать вклад, потребительский или ипотечный кредит, рассчитать накопления в программе долгосрочных сбережений, а также ознакомиться с преимуществами корпоративной пенсионной программы.

"Цифровые технологии меняют подход к корпоративной поддержке. Сегодня важно не только предоставить сотрудникам доступ к финансовым продуктам, но и сделать его максимально удобным, прозрачным и управляемым. С помощью Финансового портала мы объединили корпоративные программы в единую цифровую экосистему. Поддержка через такие сервисы помогает сотрудникам и их семьям подобрать подходящие решения и эффективно управлять своими финансами", — отметили в "РТ-Финанс".

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