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Сбер запустил сервис для автоматизации ресторанного бизнеса

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На фестивале Gastreet директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин презентовал новый сервис автоматизации для кафе и ресторанов при партнерстве с "Эвотором". Это удобное и легко внедряемое приложение, объединяющее все ключевые процессы заведений общественного питания — от кухни и складского учета до обслуживания гостей за столиками и заказов на вынос, аналитики и программы лояльности. Оно специально разработано для наиболее востребованного сегмента рынка — небольших кафе, кофе-точек, уличной еды и фудкортов. Уже успешно применено для автоматизации продаж на всех площадках фестиваля Gastreet.

"Сбер сотрудничает с 60% российских заведений общепита. Каждая вторая точка оснащена нашими платежными терминалами — всего их около 150 тысяч. В прошлом году сразу на 30% выросло число предпринимателей, которые выбрали расчёты через Сбер. В 2024 году на Gastreet мы анонсировали мобильный платежный терминал нового поколения для оплаты улыбкой, а в этом году мы идём дальше и в партнерстве с "Эвотором" презентуем новую версию нашей автоматизированной системы для общепита. Она дает все решения для бизнеса под ключ. Дополнением этому сервису станет умный пинпад, который мы разработали с "Эвотором". Таким образом мы делаем продвинутые ИИ-технологии доступными для ресторанного бизнеса", — пояснил Алексей Шашкин.

Новый сервис является частью отраслевого решения Сбера для кафе и ресторанов, в который также входит качественная и многофункциональная аналитика: детальные отчёты по выручке, среднему чеку, возвращаемости гостей и их предпочтениям. Доступна и аналитика рынка: сравнение с конкурентами, тренды отрасли и региональные особенности спроса. Наконец, отраслевое решение помогает выбрать оптимальную локацию для открытия нового ресторана исходя из пешеходного и автомобильного трафика, арендных ставок и уровня дохода потребителей в интересующем регионе. Это снижает риски при открытии новых заведений.

Помимо сервиса для кафе и ресторанов, Сбер предлагает специализированные отраслевые решения для продавцов онлайн-площадок, розничных торговцев, представителей сферы услуг и многих других направлений бизнеса.

Александр Расторгуев, директор платежных решений ИТ-компании "Эвотор" отметил:

"Эвотор" стал генеральным партнером по автоматизации Gastreet. Мы также впервые на фестивале представили умный пинпад EvoPoint, разработанный совместно со Сбером. Это устройство нового поколения, с голосовым управлением и речевой аналитикой, интегрированное с нашим сервисом для автоматизации общепита. Пинпад ускоряет и улучшает качество обслуживание: распознает заказ "на слух", сверяется с номенклатурой в кассе и автоматически добавляет позиции в чек. Так что покупателю остается только оплатить свой заказ. Наше решение отвечает запросу бизнеса в простых, многофункциональных, интегрированных, комплексных отраслевых решениях".

Гид потребителя

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