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Заказать наличные можно в "СберБанк онлайн"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь владельцы Android-смартфонов могут заказать наличные в приложении "СберБанк онлайн" и выбрать удобный офис банка в любой точке страны, чтобы получить там денежные средства. Сервис прост и удобен в использовании: достаточно зайти в раздел "Все сервисы" — "Управление финансами" — "Заказ наличных в офис" или набрать в поисковой строке "Заказ наличных".

"Клиентам больше не нужно дважды посещать офис: сначала, чтобы оформить заявку, а потом чтобы забрать деньги. Теперь заказать наличные можно всего за несколько секунд в мобильном приложении "СберБанк онлайн", а забрать в удобном офисе в любом городе. Освободившееся время лучше потратить на другие дела, на себя или своих близких", — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

Услуга доступна клиентам старше 18 лет. Заказать можно наличные рубли, доллары США и евро. Максимальная сумма заказа — 10 млн рублей, 10 тыс. долларов или евро.

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