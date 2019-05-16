В Ботаническом саду расцвел прообраз аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова

Возвращение пиона тонколистного в естественную среду - один из результатов работы ученых Самарского университета по сохранению редких и исчезающих видов растений.

В коллекции Ботанического сада зацвели цветы из коллекции редких и исчезающих видов растений, над сохранением которых работают биологи Самарского университета. Среди них - пион тонколистный. В конце XIX века этот красивый цветок с яркими алыми лепестками был широко распространен в степных районах Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Считается, что пион тонколистный мог стать прообразом аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова. В основу произведения писателя легли воспоминания и сказки, которые он услышал в детстве, проведенном в родовом имении в 200 километрах от Самары.

В ХХ веке цветок полностью исчез с территории Самарской области. Антропогенная нагрузка, заготовка сена, варварское отношение людей, бездумно рвущих полевые цветы и выкапывающих кусты для частных дворов, привели к уничтожению "аленького цветочка".

Согласно официальным данным Красной книги Самарской области, к 2007 году пион тонколистный не произрастал на территории региона более 50 лет. Однако усилиями сотрудников Ботанического сада уникальное растение удалось не только сохранить, но и возродить в Самарской области. Последние четыре года он более не входит в категорию исчезнувших растений Красной книги Самарской области.

"Пион тонколистный впервые был привезен в Ботанический сад в 1949 году из Клявлинского района и высажен на участке отдела цветоводства. Тогда эти растения еще встречались в дикой природе, у нас росли как декоративные, - рассказывает директор Ботанического сада Самарского университета Светлана Розно. - До 1994 года мы сохраняли и размножали дикий пион на территории ботсада. Это кропотливый труд, поскольку это растение достигает зрелого возраста через несколько лет после посева семян. Лишь четверть века назад мы начали планомерно возвращать пион тонколистный в природу. В Кинельском районе нашли место, где для "аленького цветочка" были наилучшие условия для произрастания. Ежегодно сотрудники выезжали туда для наблюдений.

Следующий этап работы по реинтродукции (возвращению в природу) пиона тонколистного начался в 2000-х годах. На новом участке в Кинельском районе провели работы по возрождению пиона тонколистного. Место для реинтродукции научные сотрудники Ботанического сада тщательно выбирали. Биологи стремились высадить растения на участках, где ранее, возможно, это растение произрастало. Оно должно подходить "аленькому цветочку" по ряду параметров, таких как определенный вид почвы, влажность, освещение. Сотрудники Ботанического сада продолжают внимательно следить за развитием возвращенных в природу растений - мобильная группа выезжает на обследования несколько раз за вегетационный период.

Сотрудники Ботанического сада Самарского университета отметили, что по многолетним ежегодным наблюдениям пион тонколистный прижился на территории Кинельского района: активно цветет, завязывает семена, дает потомство. В целом он чувствует себя хорошо и стабильно разрастается. Возвращенные в привычные места обитания растения становятся родоначальниками новых популяций, а это значит, что жители Самарской области могут любоваться цветением "аленького цветочка" в родном регионе.