Преподавание в "Газпром-классе" на базе Самарского университета будет опираться на потенциал ведущих научных школ

На этой неделе состоялась очередное рабочее совещание, посвященное подготовке к открытию специализированного "Газпром-класса" на базе Самарского университета и Самарского международного аэрокосмического лицея (СМАЛ).

Представители ООО "Газпром трансгаз Самара", руководство вуза и лицея констатировали, что подготовка помещений и оснащение специализированных классов к открытию ведется в четком соответствии с утвержденным графиком. Они будут соответствовать самым актуальным стандартам организации образовательного пространства, которые подразумевают использование современных средств обучения.

Все работы должны быть завершены 25 мая. С 1 июня СМАЛ начнет прием заявок от школьников. А в последней декаде июня состоятся вступительные испытания по физике и математике. Торжественное открытие "Газпром-класса" на базе СМАЛ c участием официальных представителей корпорации состоится 2 сентября.

В ходе встречи обсудили и утвердили профориентационную программу, планируемую к проведению для учащихся "Газпром-класса". В ней - командообразующие, профильные, тематические и корпоративные мероприятия ПАО "Газпром". Планируется привлекать школьников к участию во Всероссийском фестивале "Вместе ярче", к ежегодному слету учащихся "Газпром-классов" ПАО "Газпром", который пройдет в 2019 году в Тюмени, к конкурсу научно-исследовательских работ учащихся "Газпром-классов" "Ступени", а также к школьной олимпиаде ПАО "Газпром", приглашать в качестве слушателей на научно-технические конференции ООО "Газпром трансгаз Самара". Кроме того, было подчеркнуто, что школьники получат доступ к дистанционным курсам корпоративного института ПАО "Газпром".

Образовательный блок естественнонаучных и инженерных дисциплин будет реализовываться с привлечением ведущих преподавателей Самарского университета. Первый проректор Самарского университета Роман Самсонов предложил посмотреть на программу обучения в "Газпром-классе" шире и сделать упор на уникальные компетенции вуза, вокруг которых формируется будущий региональный Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня.

Сотрудничество ведущих вузов Самарской области, начавшееся в рамках НОЦ, позволит проводить передовые научные исследования и создавать новые технологии на стыке наук. "Мы имеем уникальную возможность познакомить учащихся "Газпром-класса" с компетенциями ведущих научно-образовательных центров региона, - подчеркнул Роман Самсонов. - Хотелось бы, чтобы в программе обучения были отражены и те достижения, которые есть как у ученых Самарского университета, так и в других ведущих вузах области. И наша задача - пробудить у детей интерес к самым перспективным направлениям, ориентированным на развитие и процветание как Самарского региона, так и нашей страны в целом".

Эта инициатива была встречена с одобрением. Подобные программы могут быть реализованы ведущими учеными Самарского университета в рамках блока элективных курсов образовательной программы "Газпром-класса".

Подводя итоги совещания, врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев отметил, что вуз готов к более широкому взаимодействию с ПАО "Газпром". "У нас много точек соприкосновения, мы готовим специалистов разных профилей - айтишников, двигателистов, металлургов, экономистов и т.д. Направлений подготовки в Самарском университете множество, поэтому возможно сотрудничество и по отбору специалистов на базе вуза", - отметил Владимир Богатырев.

В тот же день представители ООО "Газпром трансгаз Самара" ознакомились с мощностями суперкомпьютера вуза - "Сергей Королев".

Суперкомпьютерный центр используется для выполнения научных исследований самого широкого спектра - как прикладных инженерных, так и в области фундаментальных направлений.