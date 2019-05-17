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Образование Общество

Самарский университет приступил к монтажу ключевого элемента уникальной экспериментальной установки мирового уровня

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 мая в Самарском университете начался монтаж вакуумной камеры весом 1,5 тонны, с помощью которой ученые смогут детально изучить химические и физические процессы горения. Строительный кран поднял ее на третий этаж научного корпуса.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Редкий научный прибор станет одним из узловых элементов уникальной научной установки, создаваемой в Самарском университете в рамках мегагранта, выделенного правительством РФ. Аналогичных установок в мире всего три, две из них находятся в США, одна - в Китае.

Результаты исследований важны как для фундаментальной науки, так и для прикладных исследований. С одной стороны, они помогают понять процессы формирования планет, космических тел и зарождения жизни во Вселенной. С другой - позволят инженерам создать новые, близкие к совершенным авиационные двигатели, которые смогут эффективнее использовать топливо, а значит, будут значительно экономичнее и экологичнее существующих.

Гид потребителя

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