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Образование Общество

Поздравления в адрес СамГМУ прислали коллеги из Ставропольского медуниверситета

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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От имени коллектива Ставропольского государственного медицинского университета со 100-летним юбилеем Самарского государственного медицинского университета ректора Геннадия Котельникова и всех сотрудников вуза поздравил ректор СтГМУ Владимир Кошель.

Фото: предоставлено СтГМУ

"Далекой историей стал день, когда медицинский факультет Самарского государственного университета распахнул свои двери для первых студентов, решивших избрать медицину делом своей жизни, - говорится в поздравлении. - Их наставниками на этом сложном пути стали известные в России и далеко за ее пределами ученые и клиницисты. Нынешние преподаватели вуза сумели не только сохранить уникальный опыт своих старших наставников, но и приумножить его, упрочив авангардные позиции в отечественном медицинском образовании. Многие поколения выпускников Самарского государственного медицинского университета прославили свою alma mater неустанной трудовой деятельностью, направленной на благо здоровья людей, научными разработками, новыми методиками в диагностике и лечении больных.

Мы ощущаем свою сопричастность к вашему торжеству, поскольку наши вузы связывают давние и дружеские отношения. Желаем коллективу университета новых научных, клинических и педагогических свершений!"

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