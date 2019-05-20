Сотрудничество СамГМУ и колледжа им. Ляпиной способствует подготовке настоящих профессионалов

Координатор научно-образовательного медицинского кластера "Нижневолжский" - СамГМУ надежный партнер Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной.

Юбилей одного из старейших вузов страны, крупного научного инновационного центра, осуществляющего методическое, организационное, экспертно-аналитическое, информационное сопровождение деятельности вузов медицинского кластера - Самарского государственного медицинского университета - это событие всего медицинского сообщества.

Сочетание инновационных технологий и опыта всемирно известных научно-педагогических школ, прославленных ученых вуза способствует созданию научно-методической базы для подготовки высокопрофессиональных специалистов. Трансляция передового опыта по подготовке студентов происходит на курсах повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений области, а с 2016 года - и во время стажировки преподавателей специальных дисциплин на базе клиник СамГМУ, которая предусматривает овладение инновационными технологиями, внедряемыми в медицинскую практику.

Профессорско-преподавательский состав университета участвует в работе экспертных комиссий при проведении аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием для определения их соответствия требованиям к осуществлению медицинской деятельности. Эта процедура впервые прошла в 2018 году, а с текущего года колледж определен базовым учреждением по ее проведению.

Неоценим вклад университета в подготовку специалистов и как центра инновационного и технологического развития. В СамГМУ активно разрабатываются и внедряются симуляционные и виртуальные технологии. Активно используемые колледжем интерактивные анатомические столы "Пирогов", создающие трехмерную модель человеческого тела, способствуют повышению качества подготовки специалистов, обеспечивая прочное усвоение базовых знаний и умений.

В последние годы сотрудничество вуза и колледжа вышло на новый уровень. Студенты колледжа стали активными участниками студенческих научных кружков университета на кафедре оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий, кафедре сестринского дела. В рамках кружковой работы они посещают мастер-классы, знакомятся с новыми технологиями, участвуют в практических сессиях, имеют возможность услышать известных ученых и практиков, что развивает их интерес к медицинским наукам. Ежегодно на базе колледжа проходит секция "Проблемы сестринского дела" Всероссийской итоговой студенческой научной конференции, организуемой СамГМУ, в которой традиционно принимают активное участие студенты колледжа. Помимо научного сотрудничества с 2019 года медуниверситет и колледж ведут совместную работу по направлению "Волонтеры-медики".

Коллектив колледжа от души желает Самарскому государственному университету делать новые важные открытия и, сохраняя вековые традиции, добиваться новых успехов в любых начинаниях. Желаем ярких побед, которые продолжат славную историю одного из лучших медицинских университетов России.