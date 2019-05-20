В "Художественном" покажут фестиваль короткометражек SHNIT SHORTS (18+)

В киноклубе "Треугольник" 23 мая в 19:00 состоится премьера программы лучших короткометражек 2019 года международного фестиваля SHNIT SHORTS.

Shnit Shorts - это единственный фестиваль короткометражных игровых фильмов, который можно увидеть в этом году в Самаре. Ни Manhattan Short, ни Future Shorts поклонникам короткометражек ждать не стоит. Киноклуб "Треугольник" в Художественном кинотеатре пока единственный, кто держит кинооборону и еще готов проводить кинофестивали в Самаре.

Премьера программы Shnit Shorts Best of 2019 состоится 23 мая в 19:00 в киноклубе "Треугольник" в Художественном кинотеатре. Попасть на показы можно с 23 по 29 мая. Билеты на фестиваль стоят 150 рублей. Продолжительность сеанса - 110 минут.

В программе - лучшие короткометражные фильмы, отобранные со всего мира.

Программа:

"ВНЕ СЦЕНЫ";

Режиссер Андрей Хатулик, 25 мин., Румыния. Известный румынский актер похищен одержимой матерью одного молодого человека.

"ЛАПША";

Режиссер Грег Ром, 7 мин., Южная Африка. Встревоженная и нищая женщина обнаруживает странный способ поправить свое финансовое положение. Однако решение, приведшее ее к успеху, вскоре становится тяжелой ношей.

"РЕТУШЬ";

Режиссер Каве Мазахери, 20 мин., Иран. С мужем Марьям произошел несчастный случай дома, но вместо того, чтобы спасти его, она перестает помогать и смотрит, как он умирает.

"ОБЫЧНОСТЬ";

Режиссеры Жюльен и Саймон Дара, 9 мин., Франция. Молодой человек выдержал битву против дракона. Пока зверь бьется в агонии, парень танцует, празднуя свою победу.

"ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА";

Режиссер Фернан-Филипп Морен-Варгас, 15 мин., Канада. Запаниковав от мысли о потере своей должности, действующий мэр Джозеф Леро отказывается принять результаты муниципальных выборов в родном городе.

"ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ";

Режиссеры Люк Тейлор и Крис Барретт, 8 мин., Великобритания. Странный случай в детстве Арона оставил его с обезображенным лицом, и это мучает его всю жизнь. Изолированный и уязвимый, Арон ищет утешение в дружбе и взаимопонимании в необычной группе изгоев.