16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Художественном" покажут фестиваль короткометражек SHNIT SHORTS (18+) Премьеры недели: убийцы, шерифы, французы и покемоны В кинотеатрах Самары идет "Война Анны" Алексея Федорченко Вышел новый тизер молодежного сериала "Все по-честному" Фильм ТРК "Губерния" о Денисе Бокурадзе признан одним из лучших на фестивале "Герой нашего времени"

Кино Культура

В "Художественном" покажут фестиваль короткометражек SHNIT SHORTS (18+)

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 99
Версия для печати

В киноклубе "Треугольник" 23 мая в 19:00 состоится премьера программы лучших короткометражек 2019 года международного фестиваля SHNIT SHORTS.

Shnit Shorts - это единственный фестиваль короткометражных игровых фильмов, который можно увидеть в этом году в Самаре. Ни Manhattan Short, ни Future Shorts поклонникам короткометражек ждать не стоит. Киноклуб "Треугольник" в Художественном кинотеатре пока единственный, кто держит кинооборону и еще готов проводить кинофестивали в Самаре.

Премьера программы Shnit Shorts Best of 2019 состоится 23 мая в 19:00 в киноклубе "Треугольник" в Художественном кинотеатре. Попасть на показы можно с 23 по 29 мая. Билеты на фестиваль стоят 150 рублей. Продолжительность сеанса - 110 минут.

В программе - лучшие короткометражные фильмы, отобранные со всего мира.

Программа:

"ВНЕ СЦЕНЫ";

Режиссер Андрей Хатулик, 25 мин., Румыния. Известный румынский актер похищен одержимой матерью одного молодого человека.

"ЛАПША";

Режиссер Грег Ром, 7 мин., Южная Африка. Встревоженная и нищая женщина обнаруживает странный способ поправить свое финансовое положение. Однако решение, приведшее ее к успеху, вскоре становится тяжелой ношей.

"РЕТУШЬ";

Режиссер Каве Мазахери, 20 мин., Иран. С мужем Марьям произошел несчастный случай дома, но вместо того, чтобы спасти его, она перестает помогать и смотрит, как он умирает.

"ОБЫЧНОСТЬ";

Режиссеры Жюльен и Саймон Дара, 9 мин., Франция. Молодой человек выдержал битву против дракона. Пока зверь бьется в агонии, парень танцует, празднуя свою победу.

"ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА";

Режиссер Фернан-Филипп Морен-Варгас, 15 мин., Канада. Запаниковав от мысли о потере своей должности, действующий мэр Джозеф Леро отказывается принять результаты муниципальных выборов в родном городе.

"ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ";

Режиссеры Люк Тейлор и Крис Барретт, 8 мин., Великобритания. Странный случай в детстве Арона оставил его с обезображенным лицом, и это мучает его всю жизнь. Изолированный и уязвимый, Арон ищет утешение в дружбе и взаимопонимании в необычной группе изгоев.

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2