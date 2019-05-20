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Музыка Культура

"Барабаны Мира-2019" состоятся 28–30 июня

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный фестиваль "Барабаны Мира-2019" пройдет с 28–30 июня пройдет в Самарской области, под Тольятти на базе отдыха "Транспортник".

Тема фестиваля — "Сказки и легенды народов мира".

Приглашенный мастера: Guillermo García Guille (Испания), Масуд Талебани (Иран), Hamidreza Rahbaralam (Иран), Хамид Реза Даду (Иран), Беркант Чакыджы (Berkant Çakıcı) — Турция, Нилс Иле (Латвия), Хайрулло Дадобоев (Таджикистан), Оссама Шахин (Ливан-Санкт-Петербург), Джага Самба (Сенегал-Москва), Ровшан Джаббар (Азербайджан) Дмитрий Прудецкий (Самара), Алексей Морозов (Москва), Наталья Власевская (Иркутск), Александр Остапенко (Москва), Ивонна Фрейдман (Латвия-Санкт-Петербург), Сергей Кузнецов (Москва), Елена Суслова (Тольятти), Михаил Скоморох (Тольятти), Калю Куите (Новая Гвинея), Дмитрий Шафран и Анастасия Шафран (Екатеринбург) и многие другие.

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