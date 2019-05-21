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Общество

В октябре в Самаре пройдет Всемирный день "Халяль"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 мая, под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось третье заседание оргкомитета по проведению на территории региона Всемирного дня "Халяль".

Фото: samregion.ru

Напомним, World Halal Day - крупнейшее событие в мире исламского бизнеса. С 2014 года оно проводилось в Индии, Сингапуре, Великобритании, Южной Корее.

В этом году Всемирный День Халяль впервые пройдет в России. Право проведения масштабного события получила Самарская область. С 3 по 5 октября в регион приедут представители десятков стран. Это руководители крупных торговых сетей, бизнесмены, эксперты в области исламских финансов.

"Проведение Дня Халяль будет содействовать экспорту продукции самарских предприятий в страны Ближнего востока, Персидского залива и Арабского мира. Кроме того, мы планируем привлечь инвесторов из исламских стран к реализации проектов на территории Самарской области", - отметил и.о. председателя правительства региона Виктор Кудряшов.

Центральным событием WHD станет проведение Волжского инвестиционного саммита. Более 500 участников соберутся, чтобы обсудить состояние индустрии Халяль, обменяться опытом успешной реализации инвестпроектов, узнать о трендах финансового рынка. Работы по подготовке к саммиту идут полным ходом. Уже сформирована предварительная программа мероприятий, разработан бренд и запущен сайт события.

По словам организаторов,  День Халяль будет проводиться сразу на трех площадках: в театре оперы и балета, гостинице Lotte, а также на площади Куйбышева, где пройдет ярмарка халяльной продукции.

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