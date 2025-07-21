Три человека пострадали в загоревшейся бане под Самарой

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В понедельник, 21 июля, произошел пожар в с. Красный Яр. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"