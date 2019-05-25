В Самаре прозвенел Последний звонок

В пятницу, 24 мая, в самарских школах для 5 143 выпускников одиннадцатых классов прозвенел Последний звонок. Вместе с родителями и учителями праздник с ребятами разделили представители городской администрации.

Глава Самары Елена Лапушкина приехала поздравить выпускников Гимназии № 4 Советского района Самары. Школа из года в год демонстрирует высокий процент обучающихся, получивших медаль "За особые успехи в учении". В этом учебном году из 37 выпускников девять человек претендуют на получение награды.

Главной особенностью Гимназии № 4 является значительный уровень владения немецким языком у учащихся. Традиционно гимназисты занимают призовые места на региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ребята успешно участвуют в общероссийских и международных конкурсах, акциях по немецкому языку. Лучшие выпускники Гимназии № 4 имеют возможность получить стипендию на полный курс обучения в высшем учебном заведении Германии.

Глава города отметила впечатляющую международную деятельность школы и степень подготовки учеников по всем предметам школьной программы.

"Сегодня радостный и волнительный день — для вас прозвенел последний школьный звонок. Впереди итоговые экзамены, поступление в университеты, начало нового серьезного этапа в жизни. Очень хочется, чтобы ваши светлые умы остались в Самаре, в наших вузах, многие из которых имеют международное признание. Но где бы вы ни продолжили образование — верьте в свои силы, стремитесь к получению новых знаний для успешного будущего нашего города и страны", — пожелала выпускникам Елена Лапушкина.

Общегородской праздник прошел в этом году в новом формате на склоне площади Славы. В нем приняли участие почти три тысячи самарских выпускников, их родители и учителя. Гостями мероприятия также стали глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, председатель городской Думы Алексей Дегтев, представители правительства Самарской области и Самарской Губернской Думы.

В своем поздравительном слове Александр Хинштейн рассказал, что, по его инициативе, на ежегодный Кремлевский бал выпускников отправится около 100 золотых медалистов Самары и области. Праздник в Москве в этом году пройдет 20 июня.