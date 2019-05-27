В понедельник, 27 мая, в Самаре проходит крупнейший региональный бизнес-форум "Линия успеха", организованный правительством региона. Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства.

Своими ожиданиями от его работы поделилась председатель самарского регионального отделения ООО "Опора России" Ирина Титова.

"Бизнес-сообществу важны открытые встречи с представителями власти, и сегодня такая встреча будет проходить. Мы готовы озвучить ряд предложений и проблемных вопросов, которые, надеюсь, консолидированными усилиями решим. Учитывая профессиональный праздник бизнес-сообществу важно признание и награды, — говорит Ирина Титова. - Также интересна секция, посвященная экспорту, так как многие местные бизнесмены по качеству продукции и объемам производства готовы к выходу на внешние рынки".

