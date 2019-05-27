16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Инновационная разработка СамГМУ передана в серийное производство Медучреждения передумали разрывать отношения с "Реавизом" Под руководством Геннадия Котельникова СамГМУ стал вузом инновационного типа Поздравления в адрес СамГМУ прислали коллеги из Ставропольского медуниверситета В Самарской области запустят программу профилактики среди людей старшего возраста

Здравоохранение Общество

Инновационная разработка СамГМУ передана в серийное производство

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати

В понедельник, 27 мая, между АО "ИМЦ Концерна Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" ГК "Ростех") и СамГМУ было подписано соглашение о сотрудничестве. В серийное производство будет передана инновационная разработка вуза — хирургическая система AUTOPLAN.

Фото: Андрей Савельев

Подписание документа стало итогом проведения тематической сессии "Медицинские технологии" в рамках конференции "Перспективы сотрудничества госкорпорации "Ростех" и научно-образовательного центра Самарской области".  

"Два года назад мы выступили с инициативой стать индустриальным партнером СамГМУ и на собственной производственной площадке выпустить в серию высокотехнологичные медицинские изделия. Сотрудничество ГК "Ростех" и Самарского государственного медицинского университета  — это удачный пример того, как пройти путь от теоретической идеи до практического внедрения", — заявил генеральный директор АО "ИМЦ Концерна "Вега" Александр Кулиш.

"Создание прорывных разработок на стыке направлений и дисциплин — одна из задач современного вуза. В сотрудничестве с индустриальными партнёрами нам в медицинском университете удается создавать и внедрять в практическое здравоохранение технологические решения завтрашнего дня", — прокомментировал директор Института Инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

По словам зампредседателя правительства Самарской области Александра Фетисова, взаимодействие самарских вузов и предприятий "Ростеха" носит долговременный характер: "Со стороны правительства Самарской области мы будем создавать все условия, чтобы наше сотрудничество стало более эффективным". 

Система AUTOPLAN представляет собой многофункциональный комплекс, позволяющий на основе предоперационных исследований МРТ и КТ планировать проведение хирургических операций с помощью построения ЗD-модели внутренних органов пациента и детально спланировать весь ход оперативного вмешательства.

Система особенно важна для проведения операций, где доступ к точке интереса затруднен. AUTOPLAN ограничивает вероятность врачебных ошибок и снижает время проведения операций. Фактически операция проходит в виртуальной реальности, но на настоящем пациенте. AUTOPLAN зарегистрирован Росздравнадзором как первая российская система хирургической навигации. На сегодняшний день с ее помощью  проведено более 500 успешных операций.

Напомним, на базе АО "ИМЦ Концерна "Вега" уже запущено производство медицинских изделий, созданных в кооперации с Самарским государственным  медицинским  университетом, в том числе нейротренажер ReviVR для ранней реабилитации пациентов после инсульта и аппаратно-программный комплекс ReviMotion для реабилитации детей с нарушениями двигательной активности.

Всего в рамках конференции "Перспективы сотрудничества госкорпорации "Ростех" и научно-образовательного центра Самарской области" проходит 4 тематических секции: "Медицинские технологии", "Материалы и технологии", "Двигателестроение", "Образование".

По итогам проведения всех тематических секций состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и государственной корпорацией "Ростех" в сфере создания и развития деятельности научно-образовательного центра в Самарской области. НОЦ Самарской области станет единым оператором взаимодействия вузов и индустриальных партнеров, который позволит оптимизировать создание новых материалов, продуктов и технологий, востребованных индустриальными партнерами, представляющими реальных сектор экономики.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2