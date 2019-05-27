Инновационная разработка СамГМУ передана в серийное производство

В понедельник, 27 мая, между АО "ИМЦ Концерна Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" ГК "Ростех") и СамГМУ было подписано соглашение о сотрудничестве. В серийное производство будет передана инновационная разработка вуза — хирургическая система AUTOPLAN.

Подписание документа стало итогом проведения тематической сессии "Медицинские технологии" в рамках конференции "Перспективы сотрудничества госкорпорации "Ростех" и научно-образовательного центра Самарской области".

"Два года назад мы выступили с инициативой стать индустриальным партнером СамГМУ и на собственной производственной площадке выпустить в серию высокотехнологичные медицинские изделия. Сотрудничество ГК "Ростех" и Самарского государственного медицинского университета — это удачный пример того, как пройти путь от теоретической идеи до практического внедрения", — заявил генеральный директор АО "ИМЦ Концерна "Вега" Александр Кулиш.

"Создание прорывных разработок на стыке направлений и дисциплин — одна из задач современного вуза. В сотрудничестве с индустриальными партнёрами нам в медицинском университете удается создавать и внедрять в практическое здравоохранение технологические решения завтрашнего дня", — прокомментировал директор Института Инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

По словам зампредседателя правительства Самарской области Александра Фетисова, взаимодействие самарских вузов и предприятий "Ростеха" носит долговременный характер: "Со стороны правительства Самарской области мы будем создавать все условия, чтобы наше сотрудничество стало более эффективным".

Система AUTOPLAN представляет собой многофункциональный комплекс, позволяющий на основе предоперационных исследований МРТ и КТ планировать проведение хирургических операций с помощью построения ЗD-модели внутренних органов пациента и детально спланировать весь ход оперативного вмешательства.

Система особенно важна для проведения операций, где доступ к точке интереса затруднен. AUTOPLAN ограничивает вероятность врачебных ошибок и снижает время проведения операций. Фактически операция проходит в виртуальной реальности, но на настоящем пациенте. AUTOPLAN зарегистрирован Росздравнадзором как первая российская система хирургической навигации. На сегодняшний день с ее помощью проведено более 500 успешных операций.

Напомним, на базе АО "ИМЦ Концерна "Вега" уже запущено производство медицинских изделий, созданных в кооперации с Самарским государственным медицинским университетом, в том числе нейротренажер ReviVR для ранней реабилитации пациентов после инсульта и аппаратно-программный комплекс ReviMotion для реабилитации детей с нарушениями двигательной активности.

Всего в рамках конференции "Перспективы сотрудничества госкорпорации "Ростех" и научно-образовательного центра Самарской области" проходит 4 тематических секции: "Медицинские технологии", "Материалы и технологии", "Двигателестроение", "Образование".

По итогам проведения всех тематических секций состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и государственной корпорацией "Ростех" в сфере создания и развития деятельности научно-образовательного центра в Самарской области. НОЦ Самарской области станет единым оператором взаимодействия вузов и индустриальных партнеров, который позволит оптимизировать создание новых материалов, продуктов и технологий, востребованных индустриальными партнерами, представляющими реальных сектор экономики.