Ракету студентов Самарского университета запустят с французского военного полигона

Команда студенческого КБ Самарского университета RocketLav готовится к двойному запуску экспериментальной многоразовой двухступенчатой ракеты TSR-3.0 в рамках международного форума CʼSpace-2019.

C`Space — международное состязание студенческих команд по запуску экспериментальных ракет. Мероприятие. Оно проводится при поддержке Национального центра космических исследований Франции (CNES) и ежегодно объединяет несколько сотен молодых инженеров из Европы, Азии и Южной Америки, увлеченных проектированием малой ракетной техники и атмосферных зондов.

Традиционным местом проведения CʼSpace является полигон Камп де Ги 1-го парашютного гусарского полка недалеко от французского города Тарб. Участники выступают в трех номинациях: экспериментальные ракеты, мини-ракеты и атмосферные зонды формата CanSats.

TSR-3.0 — развитие прошлогоднего проекта двухступенчатой ракеты студентов Самарского университета. Основное отличие — установка двигателей на каждую ступень. Полет 2018 года проходил с запуском только одного двигателя первой ступени. Тем не менее команде удалось испытать разработанные ими системы управления запуском двигателя второй ступени, разделения, телеметрии и спасения обеих ступеней. Прошлогодний старт прошел успешно, все системы отработали штатно, а самарские студенты удостоились первой премии французского космического агентства.

На CʼSpace-2019 участники RocketLav намерены осуществить полет с использованием двигателей обеих ступеней. По регламенту мероприятия для этого ракете самарских студентов предстоит взлететь дважды: в "тестовом" режиме — с одним двигателем, а затем с последовательным запуском двигательных установок на каждой из ступеней.

В конце мая готовность проекта к участию оценил представитель оргкомитета форума — эксперт французской общественной организации Planète Sciences Дэнис Флавиен. "CʼSpace объединяет энтузиастов ракетной техники из Франции и других стран, — отмечает Дэнис Флавиен. — Каждая команда воплощает свои идеи, проводит эксперименты. Двухступенчатая ракета, которую делают самарские студенты, может быть, более сложный проект, чем остальные. В такую ракету устанавливают двигатель на каждую ступень. И надо обеспечить безопасность при запуске. Корпус ракеты полностью завершен. Осталось встроить все обеспечивающие системы. И как только ребята сделают это, все будет готово к запуску этим летом".

Международный студенческий форум по запуску экспериментальных ракет CʼSpace-2019 пройдет с 13 по 23 июля.

Капитан команды студенческого КБ Самарского университета RocketLav Антон Полтораднев:

"Я бы сравнил CʼSpace с хакатоном, когда за определенное время команда решает иногда довольно сложную задачу, используя все доступные ресурсы. Правда, к старту во Франции мы готовимся год, но до заветного пуска допускаются не все. В прошлом году отказ получили 60% команд! Чтобы доказать, что ракета готова, команды уже на полигоне проходят аттестацию, которая включает несколько тестов. Первый — статический, когда ракету измеряют и проверяют ее на стабильность в полете. Второй — динамический — на прочность проверяются отдельные ее детали — стабилизаторы, ступени. Третья — проверка электроники: работает ли бортовая система по заданной программе. Последний этап — симуляция ракеты в полетном режиме, правда, без двигателей.

Сам полет состоит из нескольких этапов: нажимаешь на кнопку, ракета взлетает, достигает апогея, в нашем случае ракета должна разделиться, включиться двигатели второй ступени, а затем обе ступени мягко приземлятся на парашютах. И до момента выпуска парашюта испытываешь смешанные ощущения — ты смотришь на телеметрию, оцениваешь показатели, ждешь, когда, наконец, раскроется парашют — и все это время очень сильно волнуешься. И вот смотришь на купол в небе и испытываешь колоссальное облегчение — старт успешен и работа целого года не прошла зря".