"Ростех" стал индустриальными партнером НОЦ Самарской области

Во вторник, 28 мая, в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития Научно-образовательного центра (НОЦ) в Самарской области. Госкорпорация Ростех стала первым стратегическим индустриальным партнером новой структуры.

Напомним, задачу о создании 15 НОЦ мирового уровня по всей России поставил президент РФ Владимир Путин. Эти центры должны объединить в консорциум ведущие вузы и промышленные предприятия для разработки научно-технических проектов и их внедрения в реальное производство.

В регионе по поручению губернатора идет активная работа по созданию НОЦ. Заключительным этапом стало проведение в Самаре и Москве с 21 по 27 мая инновационной конференции "Перспективы сотрудничества ГК "Ростех" и НОЦ Самарской области". Мероприятие прошло на площадках вузов, правительства области и на предприятиях ГК "Ростех".

"При подборе индустриального партнера мы в первую очередь обратились к корпорации "Ростех". Количество предприятий ГК, работающих в регионе, и наше тесное сотрудничество, и соглашение, которое действует сегодня между корпорацией и Самарской областью, создало к тому серьезные предпосылки, — подчеркнул Дмитрий Азаров в ходе подписания соглашения. — Уверен, что такое партнерство создает все предпосылки для того, чтобы на территории Самарской области был создан НОЦ мирового уровня".

В ходе подписания соглашения Сергей Чемезов отметил, что в регионе работает 18 предприятий корпорации. "Для нас важно, чтобы в научно-образовательном центре велась не только подготовка и переподготовка специалистов, но и, главное, — создание новых технологий, новых продуктов, которые можно было бы затем реализовывать, производить на предприятиях. Это основная задача", — подчеркнул гендиректор "Ростеха".

Следующим этапом создания НОЦ станет определение предприятий-участников и подписание с ними соглашения о создании консорциума. Дмитрий Азаров предложил Сергею Чемезову составить и подписать дорожную карту по реализации соглашения. Глава "Ростеха" предложение поддержал. Соответствующий документ будет сформирован в ближайшее время.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных подчеркнул: заключенное соглашение приблизит Самарскую область к тому, чтобы она стала передовиком по созданию продукции, номенклатуры, которую важно реализовывать, в том числе, в рамках национальных проектов: "В регионах создаются разные центры, связанные с объединением науки и промышленности, но такого уровня центр с таким масштабным потенциалом пока я вижу впервые. Мы безусловно будем оказывать в этом содействие и совместно реализовывать ту дорожную карту, которая будет подписана совместно между регионом и ГК Ростех".

Первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников отметил, что Самара известна своей высокотехнологичной индустрией, связанной с авиацией, космосом, двигателестроением и университетами: "Мы знаем о них, они становятся регулярно победителями различных конкурсов, которые организуют Министерство, есть международное участие, что очень важно — в университетах есть лаборатории, созданные с участием ведущих зарубежных ученых. Высокотехнологичная индустрия хочет получить безбарьерный доступ к тем возможностям, которые дают университеты, научные организации, т. е. доступ к исследовательской инфраструктуре, доступ к программам подготовки кадров, — сказал Григорий Трубников. — Мы уверены, что в рамках этих НОЦ как раз получится хороший взаимовыгодный сплав между наукой и образованием и индустрией. Мы ждем успешного развития регионального НОЦа в Самарской области, который сейчас на наших глазах образуется. Мы будем внимательно смотреть за результатами, которых наши коллеги будут достигать".

Отметим, что многие проекты самарских ученых уже получают широкое практическое применение благодаря производственным мощностям предприятий ГК "Ростех". К примеру, достигнута договоренность о серийном запуске в производство первой в России системы хирургической навигации "Автоплан", разработанной СамГМУ. Кроме того, "Ростех" совместно с институтом инновационного развития СамГМУ запустил в производство две разработки в области нейрореабилитации. Это тренажер ReviVR, который помогает восстановить двигательные функции ног после инсультов и травм позвоночника, а также тренажер ReviMotion для реабилитации больных с двигательными и ментальными нарушениями.