16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Игорь Комаров поздравил выпускников кадетских корпусов ПФО с окончанием учебы "Ростех" стал индустриальными партнером НОЦ Самарской области Дети района "Кошелев" идут в детский сад с радостью В Самаре прозвенел Последний звонок В Самаре впервые проходит региональный этап международного фестиваля "Робофинист"

Образование Общество

Игорь Комаров поздравил выпускников кадетских корпусов ПФО с окончанием учебы

НИЖНИЙ нОВГОРОД. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Фото: www.pfo.ru

В кадетских корпусах Приволжского федерального округа прошли торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал для 256 выпускников Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского, Пермского и Нижегородского кадетских корпусов.
Поздравление кадетам и их наставникам направил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

25 мая на торжественном построении в Нижегородском кадетском корпусе ПФО имени генерала армии В.Ф.Маргелова приветственный адрес зачитал помощник полпреда Владимир Колчин.

"Сегодня вы прощаетесь со своими учителями, воспитателями, наставниками и вступаете в новую взрослую жизнь, полную больших открытий и испытаний. Впереди у вас очень ответственный период - Единый государственный экзамен. Уверен, что вы приложите все знания для достижения наилучшего результата. При выборе жизненного пути важно принять правильное решение. Помните, что вы - наследники поколения победителей. Пусть мир, который они нам подарили, свобода и воля всегда будут фундаментом для всех нас. России нужны ваши талант, энергия и, конечно, патриотизм. Самые искренние чувства благодарности и признательности - вашим педагогам и наставникам, которые отдавали вам частицу собственной души, считали ваши достижения и успехи своими и помогали преодолевать любые трудности", - говорится в поздравлении полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Большинство ребят, которые в этом году оканчивают кадетские корпуса Приволжского федерального округа, намерены связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах, спецподразделениях и правоохранительных органах.

Напутствия в адрес выпускников прозвучали от педагогов, наставников, почетных гостей и родителей. Все желали ребятам правильно выбрать жизненный путь, стать настоящими профессионалами, быть порядочными и честными людьми. Достичь успехов во многом поможет подготовка, полученная в кадетском корпусе, уверены и выпускники, и педагоги, и родители.

Официальная часть мероприятий закончилась выносом Государственного флага Российской Федерации, знамени кадетского корпуса и торжественным прохождением строем, на котором кадеты показали отличную строевую подготовку. Никого не оставили равнодушным и танцевальная часть программы, и вручение цветов учителям.

Напомним, проект "КаДетство" реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО и при поддержке Минобороны России. В настоящее время успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Нижегородский, Пермский и Чувашский окружные кадетские корпуса.

Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих создание современной материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов. Ключевую роль в организации профильной подготовки кадет играет подписание соглашений с Минобороны России и Росгвардией.

В частности, для кадетских корпусов ПФО определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части (в соответствии с профилем подготовки кадет). Одним из итогов проводимой работы является то, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2