Ректором СамГМУ избран Александр Колсанов

В среду, 29 мая, в Самарском государственном медицинском университете прошли выборы ректора вуза, в которых, набрав 128 из 253 голосов, победил директор института инновационного развития, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Колсанов.

Помимо него, в выборах участвовали проректор по клинической работе - декан лечебного факультета Дмитрий Константинов (набрал девять голосов) и директор института профессионального образования - проректор по лечебной работе Евгений Корымасов (116 голосов).

Главный врач клиник СамГМУ Александр Сонис, также намеревавшийся принять участие в выборах, утром 29 мая снял свою кандидатуру.

Александр Колсанов после подведения итогов голосования поблагодарил коллег за то, что поддержали его кандидатуру. "Хочу сказать, что все кандидаты очень достойные. Мы с ними очень давно знакомы. Но любые выборы - процесс непростой", - заметил он.

Отдельно Александр Колсанов поблагодарил возглавлявшего вуз с 1998 г. Геннадия Котельникова. "Я почти 15 лет работаю в ректорате, и для меня Геннадий Петрович - это учитель, наставник", - подчеркнул он, а также пообещал собравшимся, что выполнит все пункты своей предвыборной программы, будет обязательно слушать и слышать коллектив и работать в диалоге с ними.

"Обязательно все разумное, все логичное, все здравое будет внедрено, все лучшее будет сохранено. Мы будем очень бережно подходить ко всем кадровым вопросам, потому что каждый человек в нашем университете - это личность", - заявил Александр Колсанов.

Напомним, Геннадий Котельников в октябре прошлого года был избран председателем Самарской губернской думы. Сообщалось, что в выборах ректора он не участвует в связи с достижением предельного возраста для этой должности - в январе 2019 г. Геннадию Котельникову исполнилось 70 лет.