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Кино Культура

В Самаре пройдет цикл лекций "Кино-вояж по Европе"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова организует летний лекторий "Кино-вояж по Европе".

 

Речь пойдет о фильмах и режиссерах, которые сделали героями своих работ известные и не очень европейские локации. Способность сделать пространство не только видимым, но и говорящим, выступающим не фоном для событий, но одним из "действующих лиц" фильмов, — достоинство очень не многих картин в истории кино, пишут организаторы. На лекциях будут показаны классические и современные фильмы.

Лекции читает главный научный сотрудник музея, кандидат юридических наук Олег Горяинов.

Во вторник, 11 июня, в 18:30 в Самарской публичной библиотеке пройдет лекция
"Страсбург: город, незнакомка и взгляд художника". Олег Горяинов расскажет о творчестве испанского режиссера Хосе Луиса Герина и покажет его фильм "В городе Сильвии" (Испания, Франция, 2007, 18+).

25 июня в 18:30 на лекции "Лиссабон: город-лабиринт и искусство блуждания" в Самарской публичной библиотеке речь пойдет о творчестве швейцарского режиссера Алена Таннера, который несколько раз делал героем своих работ Лиссабон. После лекции пройдет показ его фильма "В белом городе" (Швейцария, Португалия, 1983, 18+).

Билет на лекцию стоит 200 рублей.
Приобрести билеты можно в кассе музея и перед началом лекции в библиотеке.

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