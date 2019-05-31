Архитекторы СамГТУ победили в международном конкурсе с проектом развития района Милана

Российский этап XV международного студенческого конкурса "Мультикомфорт от Saint-Gobain" впервые в этом году проходил в онлайн-формате. Задачей испытания, разработанного в тесном сотрудничестве с муниципалитетом Милана (Италия), являлась модернизация и перепланировка района метро Crescenzago в соответствии с видением #milano2030. За победу в конкурсе боролись 15 команд из разных городов России.

Проект должен был представлять реконструкцию трех существующих зданий в связи с новой комплексной разработкой: жилой застройки, мест общественного пользования и предприятий сферы услуг. К проектам также предъявлялись требования инновационности, энергоэффективности, экоустойчивости и соответствия критериям "Мультикомфорта".

Помимо подробного и объемного задания от организаторов конкурса, участникам специальной номинации от его официального партнера — компании GRAPHISOFT — необходимо было соблюсти еще ряд требований: качественно выполнить архитектурную составляющую проекта, рационально использовав технологию информационного моделирования для воплощения своей идеи.

Для оценки использования работы в BIM (Building Information Modeling — информационное моделирование здания) студентам было необходимо предоставить файл проекта (pla/pla), выполненный в среде ARCHICAD. В первую очередь, оценивалась культура работы в файле и структурирование, а также корректное использование функций программы и работа с информационной составляющей проекта.

В результате победителем в специальной номинации GRAPHISOFT за лучший BIM-проект стала команда № 73: Point space, представляющая академию строительства и архитектуры Самарского политеха. В ее составе — студенты Елизавета Первова и Алексей Московский, руководитель — старший преподаватель кафедры "Архитектура" Петр Сластенин.

Победители награждены стилусом Apple Pencil, приложением BIMx PRO и специальными сувенирами от GRAPHISOFT, компании-разработчика программы ARCHICAD, первого в индустрии САПР BIM-решение для архитекторов.

"Проект победителей действительно выполнен хорошо — участникам удалось не только выполнить сложное конкурсное задание от Сен-Гобен, но и сделать это при помощи современных BIM-инструментов ARCHICAD, — отметила специалист по образовательным программам GRAPHISOFT Мария Калашникова. — Особенно хотелось бы отметить высокий уровень культуры организации структуры файла победителей и владение инструментарием ARCHICAD — студенты самарской академии строительства и архитектуры всегда показывают прекрасные результаты и дважды становились победителями в нашей номинации. Поэтому отдельно хотелось бы выразить благодарность преподавательскому составу вуза".

Будущие архитекторы узнали о конкурсе ISOVER STUDENTS из презентации организаторов и сразу решили принять в нем участие. Заинтересовал масштаб работы, дающий большие возможности для реализации идей, а также поставленные, четко сформулированные задачи, что, по их мнению, значительно облегчает работу. ARCHICAD они считают без преувеличения самой удобной программой для архитекторов, а начали осваивать они ее еще на первом курсе.

"Программа — это как кисти для художника, без нее никак. Она позволяет создавать безупречные чертежи, которые будут понятны любому заказчику и исполнителю, — комментируют студенты политеха. — Большой набор инструментов и много механизированных опций позволяют сэкономить время и не допустить ни малейших ошибок. С каждым днем мы узнаем эту программу лучше, открывая для себя новые функции, что позволяет нам создавать проекты качественно нового уровня".