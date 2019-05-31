Премьеры недели: монстры, зверушки, маньяки и французские любовницы

На этой неделе в кино найдется место всем. Больше всего повезло родителям с детьми — для них смешная "Тайная жизнь домашних животных 2" (6+). Порадуются и поклонники эпичных монстров — во всех кинотеатрах "Годзилла 2:Король монстров" (16+). Дамы поклонницы фривольной французской литературы 19 века будут в восторге от "Куриосы" (18+). Ну и поклонники страшных историй про маньяков подтянутся в кинозалы за "Золотой перчаткой" (18+) и "Так сказал Чарли" (18+).

Экшн недели: Годзилла 2: Король монстров (16+)

На больших экранах снова один из главных монстров киномира — Годзилла. В этот раз авторы не избежали актуальной экологической повестки, приветствующей любые доброжелательные отношения с природой и, подчеркивающей зависимость человека от ее сил, поэтому в фильме главные монстры это, конечно же, люди. Но "Годзилла 2" интересен своим актерским кастом — звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, королева вторых ролей Вера Фармига, любовница чудовища из "Формы воды" Салли Хокинс, Тайвин Ланнистер — Чарльз Дэнс и множество актеров, которых вы тоже где-то видели, но не можете вспомнить где. Мнения зрителей по поводу фильма разделились. Активно ратуют за него поклонники битв монстров и нелюбители длинных разговоров. На другой стороне баррикад — зрители, которые требуют от фильма про чудовищ хоть какой-то логики повествования и действий. Итого, если есть желание увидеть, как три монстра будут эпично биться друг с другом, а персонаж Чарльза Дэнса произнесет про Годзиллу "вот он наш король", то идти в кино, скорее всего стоит.

В кино с детьми: Тайная жизнь домашних животных 2 (6+)

К началу школьных каникул в кинотеатры врывается анимационный тяжеловес — мультфильм "Тайная жизнь домашних животных 2". Это один из тех фильмов, когда и детям очень весело и родители смеются. В этот раз в истории уже знакомые сумасшедшие зверушки пытаются победить страх и ходят на прием к психологу.

Самый страстный фильм недели: Куриоса (18+)

Название фильма "Куриоса" идет с пояснением "эротические картинки" и рассказывает о любовном треугольнике во Франции 19 века. Уже по этому предложению можно представить развязывающиеся корсеты с придыханием, искусственное освещение, дерзких юных француженок-эмансипе, ветреных молодых людей с лихо закрученными усами, и море страстных сцен в длинных панталонах и на мятых простынях — все это есть в фильме в обязательном порядке.

Маньяки в кино: Так сказал Чарли (18+) и "Золотая перчатка (18+)

"Золотую перчатку" можно было бы отправить и в категорию "разочарование недели". В этом году, видимо, Берлинале был на редкость скучным, раз всех шокировал фильм "Золотая перчатка". В его основе история о реальном маньяке Фрице Хонке из Гамбурга 70-х, мечтающем о белокурой красавице, и убивающим проституток из соседнего грязного кабака. У режиссера Фатиха Акина все герои уродливы и глупы, все много пьют и ведут себя по-скотски. Он дает такую грязную картинку, что после фильма хочется помыться, при этом сюжет ленты достаточно прямолинеен. Режиссер акцентируется на грязи и мерзости, что, конечно, больше соответствует реальному миру преступлений, чем идеальные образы голливудских маньяков, но в тоже время вряд ли это впечатлит хоть кого-то, кто иногда читает ленту криминала и смотрит новости. Фильм не шокирует, не пугает, не удивляет. "Золотая перчатка" противна и нелепа как и все ее персонажи. Невозможно представить, как этот фильм сравнивали с "Домом, который построил Джек" Ларса фон Триера. Главный плюс "Золотой перчатки" в том, что это лучшая антиалкогольная реклама на два часа.

"Так сказал Чарли" (18+) — первая ласточка про недавно умершего в американской тюрьме убийце-манипуляторе Чарльзе Мэнсоне. Сразу же после его смерти на большие экраны выходит целая обойма фильмов про него. В России этот марафон начинает с ленты "Так сказал Чарли". В ней молодая аспирантка пытается выяснить, являются ли девушки — члены секты "Семья" убийцами или они всего лишь жертвы манипуляций Мэнсона. Режиссером фильма стала Мэри Хэррон, снявшая легендарного "Американского психопата". Но учтите, что рейтинги от зрителей у фильма низкие, и тут стоит подумать что лучше — сходить на это в кино или сэкономить время и просто почитать статью про секту Мэнсона в Википедии.